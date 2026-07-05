بانگهێشتی خەڵکی کرماشان بۆ بەشداری لە ڕێوڕەسمی ماڵاوایی لە ڕێبەری

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، دەقی ئەم پەیامە هاوبەشە کە ئاڕاستەی خەڵکی شەریف، ئیماندار و سنوورپارێزی پارێزگای کرماشان کراوە، بەم شێوەیەی خوارەوەیە:

ئێرانی ئیسلامی لە لێواری ماڵاوایییەکی گەورە و مێژووییدایە لە تەرمی پیرۆزی ڕێبەری دانا و سەیدولشوهەدای شۆڕشی ئیسلامی، حەزرەتی ئایەتوڵڵا العظمی ئیمام حاج سەید عەلی حوسێنی خامنەیی (اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف)، و ئەندامانی شەهیدی بنەماڵەکەی؛ ماڵاوایییەک کە نەکو کۆتایی ڕێگا بێت، بەڵکو نوێکردنەوەی پەیمانێکی هەمیشەیییە لەگەڵ ئامانجە بەرزەکانی ئیمامی شەهید و سەرەتایەکە بۆ جێگیرکردنی کۆمەڵگە و شارستانییەتی ئیسلامی.

ئەمڕۆ دڵە داغدارەکانی گەلی ئێران، بە فرمێسک و حەماسەتەوە، ناوی ئەو ئیمامە شەهیدە دەڵێنەوە؛ ڕێبەرێک کە تەمەنی شەریفی خۆی بەخشی بە بەرزکردنەوەی ئیسلام، سەربەرزیی ئێران، دەسەڵاتی ئوممەتی ئیسلامی، عیزەتی چەوساوەکان و پاراستنی بەرەی بەرگری، و سەرەنجام لە درێژەی ڕێڕەوە ڕووناکەکەی باوانە پاکەکانیدا، گەیشتە فەزڵی مەزنی شەهادت.

ئێمە، وێڕای سەرەخۆشی لەم کارەساتە مەزنە لە حەزرەتی بەقیەتوڵڵا ئەعزەم (ارواحنا فداه)، ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی حەزرەتی ئایەتوڵڵا حاج سەید موجتەبا حوسێنی خامنەیی (مدّظله‌العالی)، گەلی گەورەی ئێران و خەڵکی شەهیدپەروەری پارێزگای کرماشان، بانگهێشتی گشت خەڵکی شەریف، بەغەیرەت و وەلایەتپارێزی پارێزگاکە دەکەین کە بە ئامادەبوونێکی شکۆدار، هۆشیارانە و حەماسی لە ڕێوڕەسمەکانی ماڵاوایی و بەڕێکردنی تەرمی پیرۆزی ڕێبەری شەهید، جارێکی تر دڵسۆزیی خۆیان بۆ ڕێگا ڕووناکەکەی دوو ئیمامەکەی شۆڕش، خوێنی پاکی شەهیدان و ئاڵای پڕ لە شانازیی ئێرانی ئیسلامی نیشان بدەنەوە.

بێگومان ئامادەبوونی خەڵکی ئازیزی کرماشان، ئەم مەڵبەندەی غەیرەت، قوربانیدان، سنوورپارێزی و بەرگری، لە پاڵ گەلی گەورەی ئێراندا، پەیامێکی ڕوونی یەکڕیزی، دەسەڵات و ڕاوەستان بە جیهان دەگەیەنێت و نیشانی دەدات کە ڕێگای ئەو ڕێبەرە شەهیدە، بە ئیرادەی جێگیری خەڵک و لەژێر سێبەری ڕێبەرایەتیی جێنشینە ساڵحەکەی ئەودا، بە پتەوی بەردەوام دەبێت.

هەروەها داوا لە سەرجەم دەزگاکان، دامەزراوەکان، کۆمەڵە میللییەکان، جێبەجێکار و کولتوورییەکانی پارێزگاکە دەکەین کە بە هاودڵی، ڕێکخستن، ڕێزگرتن و خزمەتگوزاری، زەمینە بۆ سازکردنی هەرچی شکۆدارتری ئەم ڕێوڕەسمە مەعنەوی و نیشتمانییە خۆش بکەن.

ئاشکرایە کە تۆڵەسەندنەوەی خوێنی ئیمامی شەهید (اعلی‌الله مقامه الشریف)، و شەهیدانی بەرزەفڕی ئێرانی ئیسلامی و بەرەی بەرگری، لە ڕێڕەوی بەدیهێنانی حەق و دادپەروەری و لەسەر بنەمای یاسا ناوخۆیی و نێودەوڵەتییەکان و هەروەها بەدواداچوونی مافە پێشێلکراوەکانی گەلی ئێران هەرگیز فەرامۆش ناکرێت، و خەباتی بەرەی حەق، بە نوێکردنەوەی بەیعەت لەگەڵ وەلایەت، تا لەناوبردنی تاقمی تاوانباری زایۆنی و دەرکردنی شەڕی ئەمریکای دەستدرێژکار و تاوانبار لە ناوچەکە بەردەوام دەبێت.