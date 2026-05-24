لەبارەی لێکەوتەکانی لادانی ڕێبەری ئۆپۆزسیۆنی تورکیا ڕوانگەی مافی مرۆڤ هۆشداری دەدات

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ڕێکخراوەکە لە کاردانەوەیەکدا بەرامبەر بە بڕیاری دادگای هەرێمیی ئەنقەرە بۆ لادانی کاتیی سەرکردایەتیی جەهەپە، ڕایگەیاند کە ئەم بڕیارە «زەبرێکی قورسە لە سەروەریی یاسا، دیموکراسی و مافەکانی مرۆڤ لە تورکیا» و هۆشداریشی لە لێکەوتە نەخوازراوەکانی دا.

ئەم ڕێکخراوە ئاماژەی بەوە کردووە کە ئەو بڕیارەی لە ٢١ی ئایاری ٢٠٢٦ دەرچووە — کە بەپێی سزادانەکە «ئۆزگور ئۆزێل» و دەستەی سەرکردایەتیی ئێستای جەهەپە لە پۆستەکانیان لادەبرێن و سەرکردایەتیی پێشوو بۆ سەرۆکایەتیکردنی پارتەکە دەگەڕێنرێتەوە — بەشێکە لە هەوڵە بەرفراوانەکانی حکومەت بۆ لاوازکردن و سڕینەوەی پارتی سەرەکیی ئۆپۆزسیۆن لە تورکیادا.

بنیامین وارد، جێگری بەشی ئەوروپا و ئاسیای ناوەڕاست لە ڕێکخراوی چاودێری مافەکانی مرۆڤ ڕایگەیاند: «دوای زیندانیکردنی ئەکرەم ئیمامئۆغڵو، سەرۆکی شارەوانی ئەستەمبوڵ و بەربژێری جەهەپە بۆ سەرۆکایەتی کۆمار، ئێستا بە ڕوونی دیارە کە بەرپرسانی تورکیا بەنیازن سەرکردایەتیی ئێستای ئەم پارتەش لە گۆڕەپانی سیاسی وەدەرنێن.»

هاوکات چاودێری مافەکانی مرۆڤ دەستێوەردانی دەزگای دادی لە هەڵوەشاندنەوەی کۆنگرەی ناوخۆیی پارتەکە و دیاریکردنی سەرکردایەتییەکی نوێ، بە هەنگاوێکی «بێپێشینە و نایاسایی» ناوبرد و جەختی کردەوە کە ئەم بڕیارە پێشێلکاریی ڕوونی مافی ئازادیی ڕێکخراوەیی و مافی هەڵبژاردنی ئازاد و دادپەروەرانەیە بەپێی کۆنفرانسی ئەوروپی بۆ مافەکانی مرۆڤ.

ئەم ڕێکخراوە ئاماژەی بە سەرکەوتنی پارتی کۆماریی گەل (جەهەپە) کرد لە هەڵبژاردنە خۆجێییەکانی ئاداری ٢٠٢٤دا بە سەرکردایەتی ئۆزێل — کە تێیدا بۆ یەکەمجار لە ماوەی ٢٢ ساڵی ڕابردوودا توانیان پێش پارتی داد و گەشەپێدان (ئاکپارتی) بکەون — و ڕایگەیاند کە ئەم پرۆسە دادوەرییەی دژی سەرکردایەتی پارتەکە دەستیپێکردووە، «پاڵنەرێکی سیاسی ئاشکرای» لە پشتەوەیە.