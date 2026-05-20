دوای دوو ساڵ لە بەدواداچوون، هێڵی شەمەندەفەری سنە - مەشهەد بە شێوەی ئەزموونی دەکەوێتە کار

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، کیومەرس حەبیبی، جێگری پارێزگاری سنە بۆ کاروباری ئاوەدانکردنەوە، ڕۆژی سێشەممە ۱۹ی ئایاری ۲۰۲۶ ڕاگەیاند: "دوای دوو ساڵ لە بەدواداچوون و گفتوگۆی بەردەوامی پارێزگاری سنە لەگەڵ وەزیرانی کار و رێگەوبان، بە هاوکاریی بەڕێوەبەری گشتیی هێڵی ئاسنی ئێران، پڕۆژەی هێڵی شەمەندەفەری سنە- تاران- مەشهەد چووە واری جێبەجێکردنەوە".

کیومەرس حەبیبی رایشیگەیاند، بڕیارە یەکەم گەشتی ئەم شەمەندەفەرە رۆژی ۲۷ی ئایاری ۲۰۲۶ لە مەشهەدەوە بەرەو هەمەدان و سنە دەبێ و گەشتی گەڕانەوەشی کاژێر ۱۷:۰۰ی رۆژی پێنجشەممە ۲۸ی ئایار، لە سنەوە بۆ تاران و پاشان مەشهەد دەبێ.

حەبیبی ئاماژەی بەوەش کرد، دووەم گەشتی ئەزموونیی ئەم هێڵە، هەفتەیەک دوای گەشتی یەکەم دەبێت، واتە رۆژی ۴ی حوزەیران، شەمەندەفەرێک لە مەشهەدەوە بەڕێ دەکەوێ و دوای وەستانێک لە هەمەدان دەگاتە سنە، رۆژی دواتر لە سنەوە بەرەو تاران و مەشهەد دەگەڕێتەوە.

جێگری پارێزگاری سنە مەبەستی هێڵەکەی بۆ گەشەپێدانی کەرتی گەشتیاری، بەرزکردنەوەی ئاستی خزمەتگوزارییەکانی گواستنەوەی سەرنشین و بار و دروستکردنی پەیوەندییەکی کاریگەر لە نێوان رۆژهەڵات و رۆژئاوای وڵاتدا گەڕاندەوە.

پارێزگاری سنە داوای لە خەڵکی پارێزگای سنە کرد کە پاڵپشتیی ئەم پڕۆژەیە بکەن بۆ ئەوەی هێڵی ئاسنی سنە بە لایەنی کەمەوە بە پێنج پارێزگای دیکەوە ببەسترێتەوە و دەرفەتی گەشەکردنی زیاتری ئابووریی ناوچەکە بڕەخسێنێت.