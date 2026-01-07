٧ کانوونی دووەم ٢٠٢٦ - ١٠:٠٢

باڵیۆزی ئێران لە عێراق پەیامێکی تاران دەگەیەنێتە بەغدا

فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق پەیامێکی له‌ محەمەد کازم ئال سادق، باڵیۆزی کۆماری ئیسلامیی ئێران لە عێراق وەرگرت و تیایدا باس لە پرسە سەرەکییە نێودەوڵەتییەکان و دۆخی ناوچەکە ده‌كات.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، وه‌زاره‌تی ده‌ره‌وه‌ی عێراق له‌ به‌یاننامه‌یه‌كدا باسی له‌وه‌كردوه‌، فوئاد حوسێن وەزیری دەرەوەی عێراق پێشوازیی لە محەمەد کازم ئال سادق باڵیۆزی کۆماری ئیسلامیی ئێران لە عێراق کرد لە بەغدا و لە میانی دیدارەکەدا باڵیۆزی ئێران پەیامێکی نووسراوی عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران گه‌یاندووه‌ فوئاد حوسێن.

ئاماژه‌ به‌وه‌شكراوه‌، له‌ نامه‌كه‌دا دیدگای ئێران لەباره‌ی پرسە سەرەکییە نێودەوڵەتییەکانه‌وه‌ بۆ وه‌زیری ده‌ره‌وه‌ی عێراق ڕوونكرده‌وه‌ و باسی له‌ دۆخی سیاسی و ئەمنیی ناوچەکە كردووه‌.

وه‌زاره‌تی ده‌ره‌وه‌ی عێراق باسی له‌وه‌كردوه‌: "لە کۆبوونەوەکەدا باس لە پێشهاتەکانی دۆخی سیاسی دوای هەڵبژاردنەکانی عێراق و ئەو هەنگاوانە کرا کە بەرەو پێکهێنانی حکوومەت دەگیرێنەبەر، ئەوەش بەشدار دەبێت لە پاڵپشتیکردنی سەقامگیری و بەهێزکردنی پرۆسەی سیاسی".

ئه‌و په‌یامه‌ی عه‌باس عێراقچی بۆ فوئاد حوسێن له‌كاتێكدایه‌ كه‌ حكوومه‌تی نوێی عێراق له‌سه‌روبه‌ندی پێكهێنانیدایه.

