تورکیا داوای چەکدانانی سەرجەم "گرووپەکانی سەر بە PKK" دەکات

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، یاشار گولەر وەزیری بەرگریی تورکیا لە میانی بۆنەیەکدا لە ئەنقەرە ڕایگەیاند: "ئەو گرووپانە دەبێت بێ مەرج چەکەکانیان ڕادەست بکەن و ڕێگە بە هیچ رێکخراوێکی "تیرۆریست"ی بە تایبەت PKK و PYD و YPG و SDF نادەن پێگەیان لە ناوچەکەدا دابمەزرێنن".
لێدوانەکەی وەزیری بەرگریی تورکیا لە کاتێکدایە، ئەمڕۆ سێشەممە هێرشی گرووپە چەکدارەکانی حکومەتی دیمەشق کە هاوپەیمانی نزیکی تورکیان بۆ سەر گەڕەکە کوردییەکانی شاری حەلەب دەستیپێکردەووە و تائێستا چەندین هاوڵاتی بەهۆی تۆپبارانی ئەو گرووپانەوە شەهید و برینداربوون.
پەرەسەندنە سەربازییەکە، دوای چەند رۆژێک دێت لە سەردانی مەزڵووم عەبدی فەرماندەی هێزەکانی سووریای دیموکرات (SDF) بۆ دیمەشق بەمەبەستی گفتوگۆ لەبارەی یەکخستنی هێزە سەربازییەکان لەچوارچێوەی سوپای نوێی سووریا، کە ئەمە داواکارییەکی سەرەکی تورکیایە لە دەسەڵاتی نوێی دیمەشق.
