مامۆستایەکی ناڕازی لە شاری سلێمانی دەستگر کرا

دڵشاد میرانی، یەکێک لە مامۆستایانی ناڕازی لە شاری سلێمانی، لەلایەن هێزە ئەمنییەکانەوە دەستگیرکرا.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، تۆڕی هاوپەیمانیی ۱۹ کە سەر بە سەنتەری میترۆیە، لە ڕاگەیێندراوێکدا بڵاوی کردەوە: "نیگەرانین لە هەڵکوتانە سەر ماڵی مامۆستا دڵشاد میرانی، ئەندامی ئەنجوومەنی مامۆستایانی ناڕازی و دەستگیرکردنی بەبێ تۆمەتی ڕوون؛ داوا لە لیژنەی ئەمنی شاری سلێمانی دەکەین روونکردنەوە لەسەر هۆکاری دەسگیرکردنەکەی بدەن".

عەبدولواحید محەممەد، جێگری سەۆکی یەکێتی مامۆستایانی کوردستان، لەمبارەوە بە تۆڕی میدیایی رووداوی ڕاگەیاند: "ئاگاداری دەستگیرکردنی مامۆستا دڵشادین و لەسەرهێڵین بۆ ئازادکردنی؛ئەمڕۆ یان سبەی ئازاد دەکرێت".

جێگری سەرۆکی یەکێتی مامۆستایان کە کار لە دۆسیەی ئەو مامۆستایەدا دەکات کە دوێنێ دەستگیرکراوە دەڵێت: "پێموایە هۆکارەکەی ئەوەیە مامۆستا دڵشاد میرانی کە کەسێکی دیاری نێو مامۆستایانی ناڕازییە داوای بایکۆتی کردووە و بۆیە دەستگیرکراوە. لە رابردووشدا یەکێک بووە لەو مامۆستایانەی ناڕەزایی دەربڕیوە و بایکۆتیان کردووە".

لە راگەیێندراوەکەی تۆڕی هاوپەیمانی ۱۹دا هاتووە، دڵشاد میرانی لە گرتەیەکی ڤیدیۆیدا کە رۆژی شەممە بڵاوی کردووەتەوە، "داویکرد مووچەی بڕاوی فەرمانبەران و مامۆستایان کە لای حکومەتی عێراق و هەرێمی کوردستانە خەرج بکرێ، کە زیاتر لە ۴۶ مووچەیە، بۆ ئەمەش رایگەیاندبوو رۆژی یەکشەمە ۰۴-۰۱-۲۰۲۶ بایکۆتی سەرتاسەریی لە هەرێمی کوردستان ئەنجام بدرێت".

بەگوێرەی پێناساندنی خۆیان، تۆڕی ۱۹ "لە لایەن کۆمەڵێک رێکخراو و داکۆکیکارانی مافی مرۆڤ دامەزراوە، سەنتەری میترۆ سەرپەرشتی دەکات، داکۆکی لە پرەنیسپەکانی جاڕنامەی گەردوونی مافی مرۆڤ و بەڵگەنامە نێودەوڵەتییەکانی دیکەی تایبەت بە ماف و ئازادییەکان دەکات، بە تایبەت بەندی ۱۹ی جاڕنامەی گەردوونی مافی مرۆڤی نەتەوە یەکگرتووەکان".

