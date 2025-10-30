بەرهەم ساڵح لێهاتویی تەواوی هەیە بۆ پۆستی کۆمیسیاری باڵای پەنابەرانی نەتەوە یەکگرتووەکان

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، زێباری لە سەكۆی "X" نووسیویەتی: بەرهەم ساڵح خاوەنی هەموو خەسڵەت و ئەزموونێكی پێویستە بۆ نوێنەرایەتیکردنی ئەم دەزگا مرۆییە گرنگە، داوا لە هەموو وڵاتانی ئەندام دەکەین لەم هەفتەیەدا پشتگیری لە کاندیدکردنی بکەن.

شایانی باسە بەرهەم ساڵح، سەرۆكی پێشووی عێراق یەكێک لە كاندیدە بەهێزەكان بۆ وەرگرتنی ئەو پۆستە، كە بەدووەم گرنگترین پۆست دادەنرێت لە دوای سكرتێری گشتی نەتەوە یەكگرووەكان و زیاتر لە (۷۰) ساڵە هیچ كەسایەتییەک لە خۆرهەڵاتی ناوەڕاست ئەو پۆستەی وەرنەگرتووە، زیاتر كەسایەتییە ناودارەكانی وڵاتانی ئەورووپا وەریدەگرن.