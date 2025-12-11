ئەمریکا پشتگیری لە یەکخستنی هەسەدە و سوپای سووریا دەکات

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، براد کوپەر فەرماندەی فەرماندەیی ناوەندیی ئەمریکا (سێنتکۆم) لەكاتى بەشداریکردنی لە کۆنفرانسێک لەبارەی سووریا کە لە پەیمانگهی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە واشنتۆن، ئاماژەی بە ڕێککەوتنی یەکخستنی نێوان دیمەشق و هەسەدە کرد کە لە۱۰ی ئاداری ڕابردوودا واژۆ کرا.
کوپەر جهختی كردهوه، "واشنتۆن ئامادەیە پشتگیریی لەگفتوگۆ بەردەوامەکان بکات، لەوانەش دوایین خولی دانوستانەکان کە دیمەشق میوانداریی کرد".
ناوبراو ئهوهشى وت: "سەرکەوتنی یەکخستنی هەسەدە لەگەڵ هێزەکانی حکوومەتی سووریا دەبێتە هۆی دروستبوونی ژینگەیەکی ئەمنیی پێشبینیکراوتر و سەقامگیرتر".
جهختیشی كردهوه، "ئهمریكا و سووریا بەرژەوەندیی هاوبەشیان هەیە لە پاراستنی ئاشتیی و سەقامگیریی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا".
کوپەر سێ بواری کاری سەرەکی بۆ سێنتکۆم دیاریکرد، ئەوانیش: "ڕاوەدونانی گرووپى تیرۆریستى داعش لەناو سووریادا، پشتگیریکردنی یەکخستنی هەسەدە لەگەڵ حکوومەتی سووریا و دڵنیابوون لە هەماهەنگی لەگەڵ حکوومەتی سووریا بۆ بەهێزکردنی ئۆپەراسیۆنەکانی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر".
