ئەنجامی لێکۆڵینەوەکەی هێرشی سەر کۆرمۆر بڵاو کرایەوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، وتەبێژی فەرماندەیی هێزە چەكدارەكانی عێراق ئەنجامی لێکۆڵینەوەکانی لەهێرشەکەی سەر کێڵگەی کۆرمۆر بڵاو کردەوە و ئاماژەی بەوەکرد هێرشەکەی سەر کێڵگەی گازی کۆرمۆر بە دوو درۆن ئەنجامدراوە، یەکێکیان کێڵگەکەی پێکا و ئەوی دیکەیان لە دەرەوەی کێڵگەکە کەوتووەتە خوارەوە.

دەقی ڕاپۆرتەکە:

۱- هێرشەكە بە دوو فڕۆکەی بێفڕۆکەوان ئەنجام دراوە. فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوان بەر کێڵگەکە کەوتووە، ئەوی دیکەش لە دەرەوەی کێڵگەکە کەوتووەتە خوارەوە. پاشماوەی هەردوو فڕۆکەی بێفڕۆکەوان لەلایەن بەشی پزیشکی دادوەرییەوە کۆکرایەوە بۆ شیکردنەوەی ئامێرە بیرگەییەکان.

۲. ئەو دوو فڕۆکە بێفڕۆکەوانەی هێرشەکەیان ئەنجامداوە لە ناوچەکانی ڕۆژهەڵاتی قەزای توزخورماتووەوە هەڵدراون.

۳- ئەمە یازدەهەمین هێرشە بۆ سەر ئەم كێڵگەیە

۴- ناوی ئەنجامدەرانی ئەم هێرشە دیاری کراوە. ئەوان لە یاسا دەرچوون و هەندێکیان فەرمانی دەستگیرکردنیان نەماوە و لەلایەن دەزگا ئەمنییەکانەوە بەدوایاندا دەگەڕێن.

۵. دوای ناسینەوەی تاوانباران، دەزگا ئەمنییەکان دەستیان کرد بە کۆکردنەوەی بەڵگەی تەکنیکی بۆ سزادانیان و دادگاییکردنیان.

لیژنەکە چەند ڕێکارێکی بۆ پاراستنی كێڵگەكە پێشنیار کرد، بۆ ئەوەی حکومەتی فیدراڵی بە هەماهەنگی لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستان جێبەجێ بکرێت، بەم شێوەیەی خوارەوە:

۱- جێگیرکردنەوی هێزی ئەمنی لە ئۆپەراسیۆنەکانی ڕۆژهەڵاتی سەلاحەدین بۆ داخستنی هەر بۆشایییەکی ئەمنی و پاراستنی هەماهەنگی نێوان دەزگا ئەمنییەکان و هەواڵگری

۲. ئاڕاستەکردنی وەزارەتەکانی بەرگری و ناوخۆ، و هێزەکانی حەشدی شەعبی، بۆ گۆڕینی فەرماندەکانی ئەو ناوچانە بە فەرماندەی بەتواناو لێهاتوو.

۳. پەرەپێدان و بەهێزکردنی کەناڵەکانی پەیوەندی هەواڵگری لە نێوان دەزگا هەواڵگرییە فیدراڵیەکان و هەرێمی كوردستان.

۴- وەزارەتی بەرگری، بە هەماهەنگی لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستان، سیستەمی بەرگری ئاسمانی بۆ مەیدانەکە دابین بکات و پاراستنی پاراستنی مسۆگەر بکات.

۵. سەپاندنی ڕێکاری توند بۆ بەکارهێنان و گواستنەوەی هەموو جۆرە فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوان، پێویستی بە ڕەزامەندی فەرمی لایەنە پەیوەندیدارەکان هەیە.

۶- پەیوەندی بە ئەنجومەنی باڵای دادوەرییەوە کرا بۆ پێکهێنانی لیژنەیەک لەگەڵ دەزگا ئەمنی و هەواڵگرییەکان بۆ بەدواداچوون بۆ بەدواداچوون بۆ دۆسیەکە.

لیژنەکە گەیشتووەتە ناوی ئەنجامدەرانی هێرشەکە کە لە چەند هێزێکی لە یاسادەرچوون، بەشێکیان فەرمانی دەستگیرکردنیان هەیە و لەلایەن دەزگا ئەمنییەکانەوە بەدواداچوونیان بۆ دەکرێت.