بەرهەمهێنانی گاز لە کێڵگەی کۆرمۆر ئاسایی بووەتەوە

لەدوای هێرشەکەی رۆژی چوارشەممەی رابردوو ۲۶-۱۱-۲۰۲۵، ئەمڕۆ چوارشەممە دانەگاز باس لەوە دەکات، دوای تووندکردنی رێوشوێنە ئەمنییەکان لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستان و دەسەڵاتە فیدراڵییەکان، بەرهەمهێنانی گازیان دەستپێکردووەتەوە و سوپاسی هەردوو حکومەت بۆ ئەو مەبەستە دەکات.

دانەگاز رایگەیاندووە، لەگەڵ هاوبەشەکانیان پابەندن بە سەلامەتیی کارمەندانیان و دابینکردنی کارەبا و گازی ئێڵ پی جی بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستان و عێراق.

هێرشەکەی رۆژی چوارشەممەی رابردووی سەر کۆرمۆر بووە هۆی ئاگرکەوتنەوە لە کۆگایەکی سەرەکی و ڕاوەستانی بەرهەمهێنانی رۆژانەی ۷۵۰ ملیۆن پێ سێجا گاز، ئەمەش بووە هۆی لەدەستدانی نزیکەی ۸۰%ی بەرهەمهێنانی کارەبای هەرێمی کوردستان.