کۆمپانیای دانەگاز:

بەرهەمهێنانی گاز لە کێڵگەی کۆرمۆر ئاسایی بووەتەوە

کۆمپانیای دانەگاز ڕایگەیاند بەرهەمهێنانی گاز لە کێڵگەی گازی کۆرمۆر لە سنووری قەزای چەمچەماڵ لە پارێزگای سلێمانی ئاسایی بووەتەوە.

لەدوای هێرشەکەی رۆژی چوارشەممەی رابردوو ۲۶-۱۱-۲۰۲۵، ئەمڕۆ چوارشەممە دانەگاز باس لەوە دەکات، دوای تووندکردنی رێوشوێنە ئەمنییەکان لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستان و دەسەڵاتە فیدراڵییەکان، بەرهەمهێنانی گازیان دەستپێکردووەتەوە و سوپاسی هەردوو حکومەت بۆ ئەو مەبەستە دەکات.

دانەگاز رایگەیاندووە، لەگەڵ هاوبەشەکانیان پابەندن بە سەلامەتیی کارمەندانیان و دابینکردنی کارەبا و گازی ئێڵ پی جی بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستان و عێراق.

هێرشەکەی رۆژی چوارشەممەی رابردووی سەر کۆرمۆر بووە هۆی ئاگرکەوتنەوە لە کۆگایەکی سەرەکی و ڕاوەستانی بەرهەمهێنانی رۆژانەی ۷۵۰ ملیۆن پێ سێجا گاز، ئەمەش بووە هۆی لەدەستدانی نزیکەی ۸۰%ی بەرهەمهێنانی کارەبای هەرێمی کوردستان.

