ئایا غازی کۆرمور دەتوانێ ببێتە جێگرەوەی غازی هاوردەی ئێران؟/ دڵشاد مەجید

٣ ڕۆژ پش لێدانی کۆرمۆر غازی ئیران ڕاگیرابوو، بەڵام دوای چوار ڕۆژی تر دەست بەهەناردەی دەکرێتەوە!!

زۆربەی ئەو بۆچوون و تەبلیغاتانەی، لایەن نوخبەی کوردایەتی تەسویق دەکرێ، گوایە ئێران دەستی لە بۆردمانی کۆرمۆر هەیە! بەڵگەو دەلیلیشیان ئەوەیە کەگوایە ئێران هەناردەکردنی غازی بۆ عێراق ڕاگرتووە!!

لەڕاستیدا خستەڕووی لەم جۆرە هەواڵ و زانیاریانە بۆ چەواشەکردن و بەلاڕێدانی شاردنەوەی ئەو لایەنەیە کە بۆردومانی (گێلگەی غازیکۆرمۆری )کردووە!

بەگوێرەی ئاژانسی (ئیرینای ئێرانی) رۆژی هەینی (١١/٢٧) لەسەرزاری ووتەبێژی وەزارەتی کارەبای عێراق بلاوکراوەتەوە.

ئەو ووتەبێژە ڕایگەیاند کە ئێران بۆ ماوەی (٧) ڕۆژ هەناردەکردنی غاز بۆ عێراق ڕادەگرێت، ئەویش بەهۆکاری تەکنیکی و نوژەنکردنەوە و چاکسازیە لەبۆریەکانی گواستنەوەی غاز بۆ عێراق.

لەدرێژەی قسەکانی ئەو ووتەبێژە دەڵێت؛- تا ئێستا(٣) ڕۆژ ڕۆشتووە، (چوار )ڕۆژی تر واتە ڕۆژی (سێشەمە ١٢/٢) هەناردەی غاز لە ئێرانەوە دەستپێ دەکاتەوە، هەروەک لە وێنەی (١و٢) بەفارسی و عەرەبی ئاماژەی پێکراوە.

هەموو ئەو بووچوونانە ئاماژە بەوە دەکەن، لەدوای بوردمانەکەی کۆرمۆر ، بۆیەیانیەکەی هەواڵی راگرتنی هەناردەی غاز لەلایەن ئێرانەوە بڵاو دەکرێتەوە، بۆیە هەموو گومانەکان دەچێتەوە سەر ئێران!!

بەڵام ئەگەر بەجۆرێکی تر یا بەپێچەوانەی ئەم حکایەتە بیر بکەینەوە، بۆ نابێت ئەمەبەفرەسەت زانرابێ، پێش بڵاوکردنەوەی هەواڵی ڕاگرتنی غازی ئێران، بوردمانەکە داڕێژرابێ، بۆئەوەی گومانەکان بۆ سەر ئێران زیاتر بێ و بکەری سەرەکی تیا بزر بێ؟؟

گرێبەستی هاورردەکردنی غاز لەنێوان عێراق و ئێران.

لە٧/٢٨ ساڵی ٢٠٢٤، گربەستی هەناردەکردنی غازی ئێران بۆ عێراق، بۆماوەی (٥) ساڵ درێژکرایەوە تا ساڵی (٢٠٢٩). ئەم گرێبەتەش لەنێوان وەزیری کارەبای عێراق(زیاد علی ڤازل) و ( مجید چنگی) سەرۆکی جێبەجێکاری کۆمپانیای غازی نیشتمانی ئێران واژۆکراوە.

بەگوێرەی ئەو ڕێکەوتنە ڕۆژانە ئێران (٥٠) ملیۆن مەتر سێجاغاز ، لەڕێگای هەردووبۆری گازی ( شاری نفت شهری ئێرانی - بەغدا) و (شەملاجە- بەسرا) دابین بکات.ئەم ڕێژەیەش بەگوێرەی پێداویستی وەرزەکانی زستان و هاوین زیادو کەم بکات. بەواتایەکی غازی ئێران تەنیا بۆ بەغداو دەوروبەری و خوارووی عێراقە.

غازی کۆرمۆر…

بەگوێرەی دوا ئاماری دانا غاز لە پێگەی (خەلیجی) ئیماراتی لەناوەراستی مانگی ڕابردوو، بڵاوکراوەتەوە، کە کۆمپانیای دانا غاز، ڕێژەی بەرهەمهێنانی لە (٥٠٠) ملیۆن (پێ ) سێجا بۆ (٧٥٠) ملیۆن (پێ )سێجا بەرزکردۆتەوە. بەم ڕێژەش ئەوکات دەتوانێ (٨٠٪) کارەباو پێداویستیەکانی هەرێم دابین بکات هەروەک لەوێنەی (٣و ٤) ئاماژەی پیکراوە. واتە هێشتا ناتوانێ (١٠٠٪) کارەباو پێداویستیەکانی هەرێم دابین بکات، پرسیار ئەوەیە ئەگەر تا ئێستا نەتوانێ پێداویستی هەرێم بەتەواوی دابین بکات، چۆن دەتوانێ جێ پێی غازی ئێرانی بگرێتەوە؟

عێراق لەنێوان غازی کۆرمۆر و غازی ئێران؟

ئێران ڕۆژانە (٥٠) ملیۆن مەتر سێجا غاز هەناردەی عێراق دەکات، کەبەشێک لەسێ بەشی بەرهەمهێنانی کارەبای عێراقی پێ دابین دەکرێ، واتە دوو بەشەکەی تری بە گازوایل و کەرەستەی تر بەرهەم دەهێنرێت، چونکە عێراق پێویستی بە ( ٣٥) هەزار میگاواتە.

دانا غاز، کۆی بەرهەمهێنانی ( ٧٥٠) ملیۆن پێ سێجا. ئێران ( ٥٠) ملیۆن مەتر سێجا هەناردەی عێراق دەکات.

جیاوازی نێوان ( مەترو پێ) زۆر گەورەیە، (هەر مەترێک سێجا دەکاتە ٣٥،٥ پێ سێجایە). ئەگەر بەرهەمەکەی دانا غاز بکەین بە پێوانەی مەتر چوارگۆشە، ڕێژەی بەرهەمهێنانی ڕۆژانەی غازی دانا غاز نزیکەی ( ٢١،٢٤) ملیۆن مەتر سێجایە دەکات!!

پێوانەی مەتری پێوانەیەکی ستاندەری جیهانیە ، بەڵام پێوانەی (پێ) پێوانەیەکی ئیمبراتۆری/ ئەمریکیە.

پرسیار ئەوەیە ئایا دانا غاز بەچەند ساڵی تر ڕێژەی بەرهەمهێنانەکەی دەگەیەنێتە( ١٥٠ )ملیۆن مەتر سێجا؟

چونکە عێراق بۆ دابینکردنی کارەبا پێویستی بە (١٥٠) ملیۆن مەتر سێجا غاز هەیە لەڕۆژێکدا.

ئەمەش واز بێنە ئایا دانا غاز پێویستی بەچەند ساڵی ترە تابەرهەمەکەی بگەیەنێتە (٥٠) ملیۆن مەتر سێجا؟بۆئەوەی بتوانێ هاوردەی غازی ئێرانی ڕابگرێت؟؟

ئەمە جگە لەوەی( ملیۆن مەتر غاز) پێویستی بە بەبۆڕی گواستنەوە هەیە، ناکرێ ئەم بڕە زۆرە بەڕێگای بارهەڵگر بۆ بەغداو خواری عێراق بگوازرێتەوە. لێرە پرسیار ئەوەیە، دامەزرانی ئەم ژێرخانە پێویستی بەچەند کات و ساڵ هەیە؟

لەکۆتایدا دەمەوێ بڵێم ئەم نووسینە بەمەبەستی بەرگریکردن لەئێران نیە، هەروەها لەمەودای نزیک تا (٣بۆ ٥) ساڵی تر غازی کۆرمۆر ناتوانی ببێتە شوێن گرەوەی غازی ئێران. ئەوکاتەش بەگوێرەی ڕاگەیاندراو و بەرنامەو داتاکانی حکومەتی عێراق لەکۆتایی ساڵی (٢٠٢٧) پێویستی بەهەناردەکردنی غاز نامێنێ.

بۆیە لەو گۆشەنیگایەوە، لەپەراوێزی ئەم ئامارو داتایانە دەمەوێ ڕاستیەکانە بە زمانی لۆژیک و مەنتق بخەمەڕوو ، بۆئەوەی بەرچاومان روون بێت و نەبینە مینبەرێک بۆ چەواشەکردنی خەڵک و پردێک بۆ ئەجندای سیاسی و بازرگانی هێزە سیاسیەکان و بنەماڵە بازرگانە سیاسیەکان، وەهەروەها نەبینە سووتەمەنی ململانێی ناوخۆیی و ئیقلمی و نێو دەوڵەتیەکان.