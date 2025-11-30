٣٠ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ١٠:٠٥

مەسروور بارزانی:

لەگەڵ کۆمپانیای دانە غاز بۆ دەستپێکردنەوەی بەرهەمهێنان لە کۆرمۆر ڕێککەوتن

لەگەڵ کۆمپانیای دانە غاز بۆ دەستپێکردنەوەی بەرهەمهێنان لە کۆرمۆر ڕێککەوتن

سەرۆکی حکوومەتی هەرێم دەڵێت لەگەڵ کۆمپانیای دانەغاز گەیشتوونەتە رێککەوتن بۆ دەستپێکردنەوەی بەرهەمهێنان لە کێڵگەی کۆرمۆر.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، مەسروور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە راگەیەندراوێکدا دەڵێت: کۆمپانیای دانە غازی دڵنیاکردووەتەوە لەوەی، لەگەڵ حکوومەتی عێراق هەموو هەوڵێک دەدەین بۆ کۆتاییهێنان بە هێرشە تیرۆریستییەکان و بەسزاگەیاندنی ئەنجامدەرانی هێرشەکە و رێگەگرتن لە دووبارەبوونەوەی لە داهاتوودا.

دەشڵێت، لەگەڵ هاوبەشە نێودەوڵەتییەکان کار دەکەن بۆ دابینکردنی پێداویستییەکانی پاراستنی  و ژێرخانی ئابووری و وەبەرهێنانەکانیان.

بارزانی وتیشی، لەگەڵ محەمەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق قسەیانکردووە و پێیانوتوون کە پێویستە ئەنجامدەرانی ئەو کردەوەیە بە سزایی یاسایی بگەیەنرێن، چوونکە عێراق ناتوانێت وەبەرهێنان بەرەوپێسش ببات ئەگەر میلیشیا و گروپی چەکداری لە یاسا دەرچوو بتوانن بە ئاسانی کێشە بۆ وەبەرهێنانی عێراق بکەن.

News ID 226540

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha