لەگەڵ کۆمپانیای دانە غاز بۆ دەستپێکردنەوەی بەرهەمهێنان لە کۆرمۆر ڕێککەوتن

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، مەسروور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە راگەیەندراوێکدا دەڵێت: کۆمپانیای دانە غازی دڵنیاکردووەتەوە لەوەی، لەگەڵ حکوومەتی عێراق هەموو هەوڵێک دەدەین بۆ کۆتاییهێنان بە هێرشە تیرۆریستییەکان و بەسزاگەیاندنی ئەنجامدەرانی هێرشەکە و رێگەگرتن لە دووبارەبوونەوەی لە داهاتوودا.

دەشڵێت، لەگەڵ هاوبەشە نێودەوڵەتییەکان کار دەکەن بۆ دابینکردنی پێداویستییەکانی پاراستنی و ژێرخانی ئابووری و وەبەرهێنانەکانیان.

بارزانی وتیشی، لەگەڵ محەمەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق قسەیانکردووە و پێیانوتوون کە پێویستە ئەنجامدەرانی ئەو کردەوەیە بە سزایی یاسایی بگەیەنرێن، چوونکە عێراق ناتوانێت وەبەرهێنان بەرەوپێسش ببات ئەگەر میلیشیا و گروپی چەکداری لە یاسا دەرچوو بتوانن بە ئاسانی کێشە بۆ وەبەرهێنانی عێراق بکەن.