هێرشەکەی سەر کۆرمۆر لەلایەن حەشدەوە ئەنجام درا

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، زێباری دەڵێت: هێرشەکانی بۆ سەر هەرێم کاریگەری گەورەی هەبوو زیانی زۆری پێگەیاندین، هێرشەکانی سەرکۆرمۆر دەریخست کە هەموو هەرێم لەژێر مەترسیدایە، هێرشەکان هیچ جیاوازی لە نێوان یەکێتی و پارتی یاخود هەر حزبێکی تر ناکات.

ناوبراو ڕوونیدەکاتەوە، ناوچەی هێرشە درۆنییەکان، ئەو شوێنانەن کە دەکەونە دەسەڵاتی یەکێتی نیشتمانیی کوردستانەوە، بۆیە بە هیچ جۆرێک لەو بروایەدانین گروپە چەکدارەکانی نزیک لە یەکێتی ئەو کارەیان ئەنجام دابێت، ئێمە و یەکێتیش درۆنمان هەیە، بەڵام بڵاوکردنەوەی ئەو جۆرە هەواڵانەی کە باس لەوە دەکرێت هێرشەکان لایەنێکی هەرێم ئەبجامی دابێت بۆ راکێشانی سەرجە و راست نین.

ئەندامەکەی پارتی وتیشی: "دوا دەنگۆ ئەوەیە کە باس لەوە دەکرێت، کە کێڵگەی کۆرمۆر لەلایەن درۆنی تورکییەوە بۆردومان کرابێت، ئێمە دەزانین کێ ئەو هێرشانەی ئەنجامداوە و زانیاریمان لایە کە ئەوەی هێرشەکەی کردووە و یەکەمجاری نییە و پێشتریش هێرشی هاوشێوەی ئەنجامدراوە.

لەبارەی پەیوەندییەکانی پارتی لەگەڵ بەغدا ناوبراو وتی "لەگەڵ بەغدا پەیوەنییەکی تۆکمەمان هەیە و زانیاری و ناوی لایەنی ‌هێرشکراومان لا ڕوونە".

زێباری دەشڵێت، بە هیچ جۆرێک بەرامبەر ئەم هێرشانە بیدەنگ نابین، هەروەها کۆمەڵگەی نێودەڵەتیش هەمان رای هەیە، شوێنی هێرشەکان لامان روونە، لەلایەن گرووپەکانی حەشدەوە ئاراستە کراوە، تەنیا یەک گروپیش نین بەڵکو ژمارەیەک گرووپی حەشدی شەعبین.