باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە عێراق:

پێویستە ڕێككه‌وتنی سێ لایه‌نه‌ی هه‌نارده‌كردنی نه‌وتی هه‌رێم به‌رده‌وام بێت

هه‌ڵسوڕێنه‌ری كاروباری باڵیۆزخانه‌ی ئه‌مریكا له ‌عێراق ڕایگەیاند، ده‌یانه‌وێت ڕێككه‌وتنی سێ لایه‌نه‌ی هه‌نارده‌كردنی نه‌وتی هه‌رێم به‌رده‌وام و درێژخایه‌ن بێت".

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، كه‌مال محه‌مه‌د ساڵح  وه‌زیری سامانه‌ سروشتییه‌كانی‌ هه‌رێمی‌ كوردستان (به‌ وه‌كاله‌ت)، پێشوازیی له ‌چاشوا هاریسۆن هه‌ڵسوڕێنه‌ری باڵیۆزخانه‌ی  ئه‌مریكا له‌ عێراق و شاندی یاوه‌ری كرد.

به‌گوێره‌ی‌ ڕاگه‌یه‌ندراوی وه‌زاره‌تی‌ سامانه‌ سروشتییه‌كان، وێڕای جه‌ختكردنه‌وه‌ له‌سه‌ر په‌یوه‌ندیی مێژویی و به‌هێزی نێوان گه‌لی كوردو ئه‌مریكا، باس له‌دوا په‌ره‌سه‌ندنه‌كانی هه‌نارده‌كردنه‌وه‌ی نه‌وت و بابه‌تی شایسته‌ داراییه‌كانی كۆمپانیاكانی نه‌وت كراوە.

له ‌ڕاگه‌یه‌ندراوه‌كه‌دا ئەوەش هاتووه‌: "هه‌ڵسوڕێنه‌ری كاروباری باڵیۆزخانه‌ی ئه‌مریكا له‌عێراق خۆشحاڵیی وڵاته‌كه‌ی ده‌ربڕی به‌رامبه‌ر به‌و هه‌نگاوانه‌ی بۆ پرسی هه‌نارده‌كردنه‌وه‌ی نه‌وتی هه‌رێمی كوردستان و زیادبونی به‌رهه‌مهێنانی نه‌وت نراوه‌. هه‌روه‌ها جه‌ختی له‌وه‌ كرده‌وه‌ كه‌ ده‌یانه‌وێت ئه‌م ڕێكه‌وتنه‌ سێ لایه‌نه‌ به‌رده‌وام و درێژخایه‌ن بێت و چاره‌سه‌ری ئاسته‌نگ و هه‌موو ئه‌و گرفت و كێشانه‌ش بكرێت كه‌ دێته‌ به‌رده‌می ڕێكه‌وتنه‌كه‌. هاوكات پشتیوانی له‌وه‌به‌رهێنان له‌كه‌رتی نه‌وتی هه‌رێم ده‌كات".

چاشوا هاریسۆن وتیشی: "بابه‌تی هه‌نارده‌كردنه‌وه‌ی نه‌وتی هه‌رێمی كوردستان بابه‌تێكی ستراتیژیی و گرنگه‌ له‌لای ئیداره‌ی ئه‌مریكا".

وه‌زاره‌ته‌كه‌ ڕاشیگه‌یاندوه‌ كه‌: "به‌شێكی گرنگی كۆبونه‌وه‌كه‌ تایبه‌ت بوو به‌دوایین په‌ره‌سه‌ندنه‌كانی نێوان وه‌زاره‌تی نه‌وتی عێراق و سامانه‌ سروشتییه‌كان، به‌تایبه‌ت چاره‌سه‌ركردنی گرفته‌ ته‌كنیكییه‌كان و بابه‌تی شایسته‌ داراییه‌كانی كۆمپانیا نه‌وتییه‌كان و ده‌ستخۆشی له‌وه‌زاره‌تی سامانه‌ سروشتییه‌كانیش كرد بۆ پابه‌ندبونیان به‌ڕێكه‌وتنی سێ لایه‌نه‌ی  نێوان  وه‌زاره‌تی سامانه‌ سروشتییه‌كان و وه‌زاره‌تی نه‌وتی عێراقی فیدراڵ و كۆمپانیای سۆمۆو كۆمپانیاكانی به‌رهه‌مهێنانی نه‌وت".

