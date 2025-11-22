نەوای دەف و دەنگی سیاوچەمانە لە فێستیڤاڵی هەناری پاوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، فێستیڤاڵی گەورەی هەنار لە گوندی ساتیاری سەربە شاری پاوە بە ئامادەبوونی کچان و کوڕان و بە پۆشینی جلوبەرگی کوردی، دەفژەندن و چڕینی گۆرانیی ئایینی و کولتووری و سیاوچەمانە دەستی پێکرد.

بەڕێوبەرانی فێستیڤاڵەکە دەڵێن: "ئامانجمان ئەوەیە کولتوور و مێژوو و ئایینی تایبەتیی خۆیان، بە خەڵک و وڵاتان بناسێنین و پەرە بە کەرتی گەشتیاریی ناوچەکەش بدەین."

گەشتیارێک دەڵێت: زۆر حەزم لە کولتوورە جیاوازەکانی ئێرانە، ئەمجارەش کولتووری کوردەواریم هەڵبژارد و هاتووم بۆ یەکیک لە گەورەترین فێستیڤاڵی هەناری هەورامان. بە ڕای من، جلی کوردی ڕێکوپێکترین جلوبەرگی جیهانە کە جیا لە جوانییەکەی، کولتوری کوردیی دەناسێنێت.

ڕێبوار، لە هەڵەبجەوە بۆ بەشداریی لەم فێستیڤاڵە هاتووە، گوتی: هیوادارم هەمیشە ئەم کولتوورە پارێزراو و زیندوو بێت بۆ ئەوەی جیهان بە جوانیی و دەوڵەمەندیی کولتووری کورد ئاشنا بن.

بە گوتەی دانیشتوانی گوندەکە، لە کۆنەوە تاوەکوو ئێستا یەکێک لە بنکە سەرەکییەکانی بەڕێوەچوونی ئەم جەژنە گوندی ساتیاری بووە، چالاکانی گەشتیاری ناوچەکە دەڵێن؛ بەڕێوەچوونی ئەم جەژن و فیستیڤاڵانە، کەرتی گەشتیاری ناوچەکە پەرە پێ دەدات.

فەریبۆرز عەزیزی، ئەندامی لیژنەی بەڕێوبەریی فێستیڤاڵی هەنار، ڕایگەیاند: "بە سازکردنی ئەم فێستیڤاڵە دەمانەوێ کولتوور و داب و نەرینی ناوچەکەمان بە ئێران و جیهان بناسێنین."

یەکەم جار ۱۱ ساڵ بەر لە ئێستا، فێستیڤاڵی هەنار لەم گوندە بەڕێوەچووە، خەڵکی ناوچەکە بە گۆرانیی ئایینی و دەفلێدان، بۆ هاتنی وەرزی ڕنینەوەی هەنار سوپاسی خوا دەکەن و لە خوا دەپاڕێنەوە باران ببارێت.