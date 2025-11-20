بەپێی هەواڵی کوردپرێس، لە کۆبوونه‌وه‌کەی نێوان بارزانی و عەبدی، پرسی کورد و دۆخی پێکهاته‌کانی دیکه‌ له‌ سووریا تاوتوێ کران، هه‌روه‌ها ده‌رباره‌ی گفتوگۆی هه‌سه‌ده‌ له‌گه‌ڵ دیمه‌شق، هه‌ڕه‌شه‌ و مه‌ترسییه‌کانی تیرۆر و به‌ره‌نگاربوونه‌وه‌ی داعش، بیروڕایان گۆڕییه‌وه‌.

نێچیرڤان بارزانی جەختی لەسەر پێویستیی یه‌کڕیزیی لایەنە کوردییەکان و چارەسەرکردنی کێشەکانیان بە ڕێگه‌ی دیالۆگ و لێکگه‌یشتن کردەوە؛ بۆ ئەوەی مافی گەلی کورد لە سووریا پارێزراو بێت.

لای خۆیەوە مەزڵووم عەبدی پێزانینی خۆی بۆ پشتگیریی نێچیرڤان بارزانی لە مافه‌کانی گه‌لی کورد له‌ سووریا و هه‌وڵه‌کانی له‌پێناو چاره‌سه‌رکردنی کێشه‌کان له‌گه‌ڵ دیمه‌شق، دووپات کرده‌وه‌.