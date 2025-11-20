٢٠ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ٠٩:٥٧

نێچیرڤان بارزانی و مه‌زڵووم عه‌بدی جەخت لە یەکڕیزی لایەنە کوردکانی سووریا دەکەنەوە

نێچیرڤان بارزانی و مه‌زڵووم عه‌بدی جەخت لە یەکڕیزی لایەنە کوردکانی سووریا دەکەنەوە

نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان پێشوازیی لە مەزڵووم عەبدی فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هه‌سه‌ده‌) کرد.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، لە کۆبوونه‌وه‌کەی نێوان بارزانی و عەبدی، پرسی کورد و دۆخی پێکهاته‌کانی دیکه‌ له‌ سووریا تاوتوێ کران، هه‌روه‌ها ده‌رباره‌ی گفتوگۆی هه‌سه‌ده‌ له‌گه‌ڵ دیمه‌شق، هه‌ڕه‌شه‌ و مه‌ترسییه‌کانی تیرۆر و به‌ره‌نگاربوونه‌وه‌ی داعش، بیروڕایان گۆڕییه‌وه‌.

نێچیرڤان بارزانی جەختی لەسەر پێویستیی یه‌کڕیزیی لایەنە کوردییەکان و چارەسەرکردنی کێشەکانیان بە ڕێگه‌ی دیالۆگ و لێکگه‌یشتن کردەوە؛ بۆ ئەوەی مافی گەلی کورد لە سووریا پارێزراو بێت.

لای خۆیەوە مەزڵووم عەبدی پێزانینی خۆی بۆ پشتگیریی نێچیرڤان بارزانی لە مافه‌کانی گه‌لی کورد له‌ سووریا و هه‌وڵه‌کانی له‌پێناو چاره‌سه‌رکردنی کێشه‌کان له‌گه‌ڵ دیمه‌شق، دووپات کرده‌وه‌.

News ID 226481

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha