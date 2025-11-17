هەلومەرجێکی جیاواز بۆ پێکهێنانی حکوومەتی نوێی هاتوەتە پێشەوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، مه‌سروور بارزانی له‌میانی لێدوانێکدا بۆ ڕۆژنامه‌نووسان، له‌باره‌ی پێکهێتانی حکوومەتی عێراق، ڕایگه‌یاند: "وه‌کوو لایه‌نێکی پێکهێنه‌ری حکوومەت پرسیاری ئه‌وان ئه‌وه‌ده‌بێت که‌ ئه‌جێندای حکوومەت چیه‌ له‌باره‌ی جێبه‌جێ کردنی ده‌ستوور بۆ هه‌موو عێراق و هه‌رێمی کوردستان".

له‌باره‌ی مووچە‌ی مانگی نۆی ئه‌مساڵ، وتی: "زۆر دواکه‌وتوه‌ و هیچ پاساوێک نه‌بوه‌، ده‌بێت ئه‌و پرسیاره‌ له‌ به‌غدا بکرێت، چونکه‌ دواخستنی ناردنی مووچە‌ هیچ پاساوێکی نیه‌ و هه‌رێمی کوردستان هه‌مو پابه‌ندییه‌کانی خۆی جێبه‌جێ کردوه‌".

مه‌سروور بارزانی په‌یوه‌ست به‌ سه‌ردانی محه‌مه‌د شیاع سودانی، سه‌رۆک وه‌زیرانی عێراق، وتی: "سه‌ردانه‌که‌ به‌مه‌به‌ستی به‌شداریکردنه‌ له‌ دیدارێک له‌ شاری دهۆک و دیداری تایبه‌تیشمان ده‌بێت و له‌باره‌ی پێکهێنانی حکوومەت گفتوگۆ ده‌که‌ین".

ناوبراو ئه‌وه‌شی وت، دوای هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق "هەلومەرجێکی جیاواز هاتوەتە پێشەوە و لەسەر ئەو بنەمایە بەردەوام دەبین لە گفتوگۆ".

سەرۆکی حکوومەتی هەرێم په‌یوه‌ست به‌ گفتوگۆکانی پێکهێنانی حکوومەت ڕوونیکرده‌وه‌: "گفتوگۆکان هەر بەردەوام بون و نەمانوەستاندون، بەڵام هەلومەرجی نوێ هاتوەتە پێشەوە و بەپێی ئەو هەلومەرجانە گفتوگۆ دەکەین".

۱۱ی ئه‌م هه‌ڵبژاردنی گشتی بۆ په‌رله‌مانی عێراق به‌ڕێوه‌چو، پارتی دیموکراتی کوردستان توانی ملیۆنێک و زیاتر له‌ ۱۰۰ هه‌زار ده‌نگ به‌ده‌ستبهێنێت و ۲۷ کورسی بۆ خۆی مسۆگه‌ر بکات.