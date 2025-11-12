ژمارەی نافەرمیی کورسی لایەنەکانی هەرێم لە پەرلەمانی عێراق

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، بەگوێرەی پارێزگاکان دەگۆڕێت و پارتی لە هەرێم ۲۱ کورسی بەدەستهێناوە و یەکێتیش ۱۰ کورسی.
بەگوێرەی ئەنجامە نافەرمیەکانی پارێزگای هەولێر، کورسیەکان بەم شێوەیە دەبن:
پارتی: ۱۰ کورسی
یهکێتی: ۲ کورسی
ههڵوێست: ۲ کورسی
نهوهی نوێ: ۱ کورسی
یهکگرتوو: ۱ کورسی (یەکلانەبوەتەوە)
دهنگدانی تایبهت گۆڕانکاری تیادا دهکات
بەگوێرەی ئەنجامە نافەرمیەکانی پارێزگای سلێمانی، کورسیەکان بەم شێوەیە دەبن:
یهکێتی ۸ کورسی
پارتی ۲ کورسی
ههڵوێست ۳ کورسی (یەکلانەبوەتەوە)
نهوهی نوێ ۱
یهکگرتوو ۲
کۆمهڵ ۱
یهک کورسی هێشتا یهکلایی نهبوهتهوه و دهنگدانی تایبهت گۆڕانکاری تیادا دهکات
بەگوێرەی ئەنجامە نافەرمیەکانی پارێزگای دهۆک، کورسیەکان بەم شێوەیە دەبن:
پارتی: ۹ کورسی
یهکگرتو: ۲ کورسی
یهک کورسی هێشتا یهکلایی نهبوهتهوه و دهنگدانی تایبهت گۆڕانکاری تیادا دهکات.
Your Comment