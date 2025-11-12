ژمارەی نافەرمیی کورسی لایەنەکانی هەرێم لە پەرلەمانی عێراق

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، بەگوێرەی پارێزگاکان دەگۆڕێت و پارتی لە هەرێم ۲۱ کورسی بەدەستهێناوە و یەکێتیش ۱۰ کورسی.

بەگوێرەی ئەنجامە نافەرمیەکانی پارێزگای هەولێر، کورسیەکان بەم شێوەیە دەبن:

پارتی: ۱۰ کورسی

یه‌کێتی: ۲ کورسی

هه‌ڵوێست: ۲ کورسی

نه‌وه‌ی نوێ: ۱ کورسی

یه‌کگرتوو: ۱ کورسی (یەکلانەبوەتەوە)

ده‌نگدانی تایبه‌ت گۆڕانکاری تیادا ده‌کات

بەگوێرەی ئەنجامە نافەرمیەکانی پارێزگای سلێمانی، کورسیەکان بەم شێوەیە دەبن:

یه‌کێتی ۸ کورسی

پارتی ۲ کورسی

هه‌ڵوێست ۳ کورسی (یەکلانەبوەتەوە)

نه‌وه‌ی نوێ ۱

یه‌کگرتوو ۲

کۆمه‌ڵ ۱

یه‌ک کورسی هێشتا یه‌کلایی نه‌بوه‌ته‌وه‌ و ده‌نگدانی تایبه‌ت گۆڕانکاری تیادا ده‌کات

بەگوێرەی ئەنجامە نافەرمیەکانی پارێزگای دهۆک، کورسیەکان بەم شێوەیە دەبن:

پارتی: ۹ کورسی

یه‌کگرتو: ۲ کورسی

یه‌ک کورسی هێشتا یه‌کلایی نه‌بوه‌ته‌وه‌ و ده‌نگدانی تایبه‌ت گۆڕانکاری تیادا ده‌کات.