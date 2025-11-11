١١ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ١٦:٠١

هاکان فیدان:

ئەگەر کێشەکان لە سووریا بە وریاییەوە بەڕێوە نەبرێن، مەترسی لەسەر یەکپارچەیی ئەو وڵاتە دەبێ

ئەگەر کێشەکان لە سووریا بە وریاییەوە بەڕێوە نەبرێن، مەترسی لەسەر یەکپارچەیی ئەو وڵاتە دەبێ

وەزیری دەرەوەی تورکیا هوشداری دەدات و دەڵێت: ئەگەر ئەو کێشانەی لە سووریا، جا چ باکووری بێت، چ باکووری ڕۆژهەڵاتی بێت یان باشووری بێت بە ووریاییەوە بەڕێوە نەبرێن، ئەگەری هەیە کێشەیەک لە بارەی یەکپارچەیی هەرێمیی و خاکی هەموو وڵاتەکە بێتە ئاراوە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، هاکان فیدان وەزیری دەرەوەی تورکیا ئاماژەی بەوە کرد لە ئەمریکا لەگەڵ چەندین بەرپرس لەبارەی سووریا کۆبووەتەوە و "بەتایبەتی چۆن دەتوانرێت باشتر کێشەکانی سووریا لە باشوور، باکوور و شوێنەکانی دیکە بەڕێوەببرێن؟ چۆن کارەکان سەبارەت بە یاسای قەیسەر دەکرێن؟ دەرفەتی ئەوەمان هەبوو وردتر لەو بابەتانە وردبینەوە. بیروڕا و هەڵوێستمان لەو بارەیەوەخستەڕوو".

سەبارەت بە دیدار و کۆبوونەوەکانی لە واشنتۆن، هاکان فیدان وەڵامی پرسیاری ڕۆژنامەنووسانی دایەوە و باسی لەوە کرد کە لەلایەن ئەمریکاوە بانگهێشت کراوە بۆ ئەنجامدانی دیدار و کۆبوونەوە لەگەڵ وەزیری دەرەوەی ئەمریکا، مارکۆ ڕوبیۆ و نوێنەری تایبەتی دۆناڵد ترەمپی سەرۆکی ئەمریکا بۆ کاروباری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، ستیڤ ویتکۆف و باڵیۆزی ئەمریکا لە ئەنقەرە و نوێنەری تایبەتی بۆ کاروباری سووریا، تۆم باراک و چەندین بەرپرسی دیکە لە کۆشکی سپی و، سەردانەکەشی هاوکاتە لەگەڵ سەردانەکەی سەرکۆماری سووریا، ئەحمەد شەرع بۆ ئەمریکا.

فیدان ئاماژەی بەوە کرد کە لە دیدار و کۆبوونەوەکانیاندا بۆچوونە گشتییەکانی تورکیایان سەبارەت بە سووریا و دەرفەتەکانی هاریکارییان لەگەڵ ئەمریکا تاوتوێ کردووە و، دەرفەتی ئەوەیان هەبووە باسی زۆرێک لە بابەتەکانی پەیوەست بە گەشەپێدانی سووریا، یەکێتیی و پێکەوەژیان، ئارامیی و ئاسایشی ناوچەکە بکەن و، ڕایگەیاند: "بەتایبەتی چۆن دەتوانرێت باشتر کێشەکانی سووریا لە باشوور، باکوور و شوێنەکانی دیکە بەڕێوەببرێن؟ چۆن کارەکان سەبارەت بە یاسای قەیسەر دەکرێن؟ دەرفەتی ئەوەمان هەبوو وردتر لەو بابەتانە وردبینەوە. بیروڕا و هەڵوێستمان لەو بارەیەوەخستەڕوو".

ناوبراو ڕاشیگەیاند: "ئەگەر ئەو کێشانەی لێرە (لە سووریا) جا چ باکووری بێت، چ باکووری ڕۆژهەڵاتی بێت یان باشووری بێت بە ووریاییەوە بەڕێوە نەبرێن، ئەگەری هەیە کێشەیەک لە بارەی یەکپارچەیی هەرێمیی و خاکی هەموو وڵاتەکە بێتە ئاراوە. واتا ڕەنگە وڵاتەکە ڕووبەڕووی پارچە پارچەبوونی زیاتر ببێتەوە. بێگومان گرنگە کە ئەمریکاییەکان لەوە تێدەگەن".

News ID 226424

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha