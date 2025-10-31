یەکێتی پێکهێنانی کابینەی ۱۰ی لەسەر پۆست دواخست

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، مەحموود محەممەد، وتەبێژی پارتی دیموکراتی کوردستان لەبارەی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەت لە چاوپێکەوتنێکی تەلەفزیۆنیدا دەڵێت: "یەکێتی بۆ پێکهێنانی حکوومەت نەهاتنە پێشەوە، بۆیە دواخرا و لەدوای هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق گفتوگۆکان بۆ پێکهێنانی حکوومەت جیاواز دەبێت ."
مەحموود محەممەد دەڵێت: "یەکێتی دەیانوت پۆستیان لەلا گرنگ نییە، بەڵام پێکهێنانی کابینەی ١٠یان لەسەر پۆست دواخست."
شایانی باسە ساڵێک بەسەر هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان دا تێپەڕیوە، بەڵام هێشتا کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێکنەهێندراوە.
