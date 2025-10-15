بەپێی هەواڵی کوردپرێس، دەوڵەت باخچەلی لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی پارتەکەیدا باسی له‌وه‌كرد: "بە بۆچوونی ئێمە هیچ لێدوانێک، ئارگیومێنتێک، پێشنیارێک، یان هەڵسەنگاندنێک جگە لە بەیاننامەی ۲۷ی شوباتی ئیمڕاڵی هیچ ڕەوایەتییەکی نییە، لێدوانەکەی ۲۷ی شوباتی عه‌بدوڵا ئۆجه‌لان، سەرۆکی دامەزرێنەر بۆ ئێمە بنەڕەتییە، ئەو ئامانجەی لە ڕێگەی پڕۆسەکەوە بەدەستهاتوە ئامانجێکی ئەخلاقییە"، جەختی لەسەر پێویستی کۆدەنگی و کۆدەنگی لە سیاسەتدا کردەوە، ناوبراو بە جەختکردنەوە لەسەر ئامانجەکەیان بۆ گەیشتن بە کۆدەنگی لەسەر پڕۆسەکە.

ناوبراو ئاماژه‌ی به‌وه‌ش كرد: "دەتوانرێت ئەو گرژییە درێژخایەنانەی کە لە ڕێگەی سیاسی، ڕۆحی، کولتوری و فیکرییەوە هه‌بون، لەناوببرێن، هەوڵەکانمان بەم ئاراستەیە ده‌ڕۆن، بەرەنگاربونەوەی توندڕه‌ویی ئایدیۆلۆژییەکان پێش هەمو شتێک خەمی هاوبەشی دامەزراوەی سیاسی بێت، توركیا دەیان ساڵە کەوتوه‌تە ژێر سیناریۆی تاریکەوە کە ئامانج لێی دروستكردنی ناكۆكی و جه‌مسه‌رگیری نه‌ته‌وه‌یی و تائیفییە، ئەوەش بەرەی دوژمنی ناوخۆیی و دەرەکییە کە دابەشبونی تورک و کوردی لێدەکەوێتەوە".

دەوڵەت باخچەلی باسی له‌وه‌شكرد، کارەکانی "کۆمسیۆنی دیموکراسی، خوشک-برایەتی و یەکگرتنی نەتەوەیی کە لە پەرلەمان دامەزرا، نزیکی کۆتاییە، دەبێت خۆمان لە بێ بەرپرسیارێتی و تاوانبارکردن بەدوربگرین، پێویستە ئەوە بزانرێت کە هەمو شتێک بۆ تورکیایە، جگە لە بانگەوازییەکی ۲۷ـی شوباتی ئیمڕاڵی، هیچ بانگەوازییەک، تێز، پێشنیار و هەڵسەنگاندنێکی دیکە بە گوێرەی ئێمە نییە، بانگەوازی ٢٧ـی شوباتی ڕێبەری دامەزرێنەر بۆ ئێمە بنەمایە، هەرکەسێک لەسەر ئەو بنەمایە مامەڵە بکات، کەسێکی تێگەیشتوە".

ناوبراو ئه‌وه‌شی خسته‌ڕوو: "لە بنەڕەتدا هەمومان موسڵمانین، خوشک و براکانمان کە پەیڕەوی لە ئایینی عەلەوی دەکەن، مزگەوتەکان وەک شوێنی پەرەستگا دەبینن و پێویستە ڕێز لەوە بگیردرێت، دەبێت خۆمان لە بێ بەرپرسیارێتی و تاوانبارکردن بەدوربگرین".