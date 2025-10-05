گڵۆپی سەوزی ئەمریکا، گوشاری تورکیا؛ نهێنی ڕادەستکردنی نەوتی هەرێم/ دڵشاد مەجید

گۆمانیکی زۆر لەو ڕێکەوتنەو ئەو بڕیارە دەکرێ، کە بۆچی ئەمجارە وا بەسانایی و بەو خێراییە، پارتی و دەسەڵاتی بنەماڵە و کۆمپانیاکان، وا لەناکاو دەچنە ژێر باری تەسلیم کردنی نەوت و بەڵکوو بەسەرکەوتنیشی هەژمار دەکەن؟

لەو لاوەش وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا بەناوی وەزیری دەرەوە (مارکۆ ڕۆبیۆ) دەڵێت: "ئێمە ڕۆڵی ئاسانکاریمان هەبوو، لە بەئەنجام گەیاندنی ئەو ڕێکەوتنەو ئەو پڕۆسەیە"؟

لەو دیدارە و کۆبوونەوەیەی نێوان ترەمپ و ئەردۆغان، کە ڕۆژی ٩/٢٥ لە کۆشکی سپی ئەنجام درا، هەردوولا ڕێکەوتن لەسەر کۆمەڵێک ڕێکەوتنامەی ئابووری و بازرگانی، وە پێدانی فرۆکەی ( ئێف ٣٥) بە تورکیا.

کەگرنگترینان:

لابردنی باچ لەسەر کاڵە نێردراوەکانی ئەمریکا بۆ تورکیا.

کڕینی ٢٢٥ فرۆکەی مەدەنی لەجۆری بۆینغ لەلایەن تورکیاوە.

کڕینی گازی شلی ئەمریکی ، ساڵانە بەبڕی ٤ ملیار مەتر چوارگۆشە بۆ ماوەی ٢٠ ساڵ لەلایرن تورکیاوە. ئەمەش لەساڵی ٢٠٢٦ دەکەوێتە بواری جێ بەجێ کردن، ئەو کاتەیە کە گرێبەستی کڕینی گازی ئێرانی لەلایەن تورکیاوە تەواو دەبێت، کەساڵانە خۆی لە ٩ ملیار مەتر چوارگۆشە دەدات.

لەبەرامبەر ئەوەش ئەمریکا فرۆکەی (ئێف ٣٥) بفرۆشێتە تورکیا.

وەهەروەها ئەمریکا سیستەمی بەرگری (پاتریۆت) بۆ تورکیا دابین بکات.

پرسیار ئەوەیە ئایا ئەم ڕازی بوونەوەی ئەمریکا بە پێدانی فرۆکەی (ئێف ٣٥) بە تورکیا، تەنیا لەبەرامبەر کڕینی ئەو کەرەستانەیە لە ئەمریکا؟ یان مەرج و داوای تری لە پشتە؟

ئەو مەرج و داوایانەی ئەمریکا خۆی لە سێ داواکاریی سەرەکی بەرجەستە دەکات!

یەکەم/ مەرجی خۆ یەکلاکردنەوەی تورکیایە لەنێوان بەرەی ڕووسیا و بەرەی ئەورووپا و ئەمریکا و ناتۆ.

دووەم/ بەکڕینی گازی ئەمریکی، هەنگاوێکە بۆ کەمکردنەوەی هاوردەکردنی گازی ڕووسی و ئێرانی.

سێیەم/ ڕاگرتنی هاوردە و کڕینی نەوتی ڕووسی.

لێرە دەگەینە وەڵامی ئەو پرسیارەی، کە لەسەرەوە خستبوومانەڕوو، کە بۆچی هەرێم نەوت تەسلیم دەکات و بڕیاریش دەدرێ بە ڕێگای تورکیا هەناردە بکرێ؟ کەچی لەو لاوە تورکیا سەبارەت بە ڕێکەوتنی هەناردەکردنی نەوتی عێراق بەناو خاکی تورکیادا داوای ڕێکەوتنی نوێی دەکرد؟

بەمانایەکی تر لە ئەنجامی ئەو گۆرانکاریانە بۆمان دەردەکەوێ ،ئەمریکا بە تورکیای ڕاگەیاندووە، ئێمە لەجیاتی نەوتی ڕووسیا ، بە نەوتی هەرێم و کەرکووک لە ڕێگەی عێراقەوە بۆت قەرەبوو دەکەینەوە!!

بۆیە ئاساییە وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا بڵێت ئێمە ڕۆڵی ئاسانکاریمان هەبوو بۆ گەیشتن بەو ڕێکەوتنە، واتە ئەمریکیەکان گڵۆپی سەوزیان بۆ کۆمپانیاکان هەڵکردووە کەبەو ڕێکەوتنە ڕازی بن، بێ گومان دەسەڵاتی بنەماڵەش لەژێر گوشاری ئەمریکا و کۆمپانیاکان و تورکیا دەچنە ژێر باری ئەو رێکەوتنە.

لە هەمووی سەیرتر، لە هەمان ڕۆژی دیداری (ترەمپ و ئەوردغان) ڕۆژی ٩/٢٥، سەرۆک وەزیرانی عێراقیش (محەمەد شیاع سوودانی) هەواڵی ئەو ڕێکەوتنە و تەسلیم کردنەی نەوتی هەرێم بە عێراق ڕادەگەیەنێ!!

بە پیکەوە لێکاندن و گرێدانی ئەو ڕووداو گۆڕانکاریانە دەگەینە ئەو دەرئەنجامە کە تەسلیم کردنی نەوتی هەرێم بە بەغدا، بەدوور نیە لەو پیلان و نەخشیە.

پرسیاری کۆتایی و هەرەگرنگ ئەوەیە، ئایا کاردانەوەی ڕووسەکان بەرامبەر بە تورکیا و هەرێم و عێراق چۆن دەبێ ؟ و چی دەبێ؟