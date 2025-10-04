٤ تشرینی یەکەم ٢٠٢٥ - ١١:٣٨

شاندی ئیمرالی پەیامێکی گرنگی عه‌بدوڵڵا ئۆجه‌لانی لەبارەی پرۆسه‌ی ئاشتی بڵاو کردەوە

شاندی ئیمرالی پەیامێکی گرنگی عه‌بدوڵڵا ئۆجه‌لانی لەبارەی پرۆسه‌ی ئاشتی بڵاو کردەوە

سه‌رۆکی زیندانیکراوی پارتی کرێکارانی کوردستان (په‌که‌که‌) رایده‌گه‌یه‌نێت "پڕۆسه‌ی ئاشتی و کۆمه‌ڵگه‌ی دیموکراتی که‌ ساڵی ڕابردوو ده‌ستیپێکرد شه‌ڕ و ململانێکانی له‌ وڵاتدا ڕاگرتووه‌ و ڕێگری له‌ زۆر مه‌ترسی گه‌وره‌ کردووه‌".

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، دوێنێ هه‌ینی شاندی ئیمرالی پارتی یه‌کسانیی و دیموکراسیی گه‌لان (DEM)، دیداری له‌گه‌ڵ عه‌بدوڵڵا ئۆجه‌لان ئه‌نجام دا، دیداره‌که‌ ماوه‌ی سێ کاتژمێر و ۳۰ خوله‌کی خایاند، له‌باره‌ی دیداره‌که‌وه‌ شانده‌که‌ ڕاگه‌یاندراوێکی بڵاوکرده‌وه‌.

ده‌قی ڕاگه‌یاندراوه‌که‌ی شاندی ئیمرالی ده‌م پارتی:

بۆ ڕایگشتیی و ڕۆژنامه‌نووسان

له‌ ۳ی تشرینی یه‌که‌می ۲۰۲۵دا، ئێمه‌ بۆ ماوه‌ی نزیکه‌ی سێ کاتژمێر و نیو له‌ زیندانی ئیمرالی دیدارێکمان له‌گه‌ڵ عه‌بدوڵڵا ئۆجه‌لان ئه‌نجام دا، ئۆجه‌لان وه‌ک هه‌میشه‌ مۆڕاڵێکی باش و ته‌ندروست و متمانه‌یه‌کی به‌رزی به‌خۆی هه‌بوو.

ئه‌و ڕایگه‌یاند که‌ پڕۆسه‌ی ئاشتی و کۆمه‌ڵگه‌ی دیموکراتیک که‌ ساڵی ڕابردوو ده‌ستی پێکرد شه‌ڕ و ململانێکانی له‌ وڵاتدا ڕاگرتووه‌ و ڕێگری له‌ زۆر مه‌ترسی گه‌وره‌ کردووه‌، هه‌ر که‌سێک له‌مه‌دا ڕۆڵی هه‌بووه‌ خاوه‌ن ڕه‌نجێکی به‌شکۆ و گه‌وره‌یه‌.

ئۆجه‌لان وتی: "شارستانییه‌ت دوای سێ سه‌ده‌ له‌ ململانێی وێرانکه‌ر و زیانی گه‌وره‌ له‌ شه‌ڕه‌ جیهانییه‌کاندا، دیموکراسی دانوستانکاری وه‌ک مۆدێلێکی چاره‌سه‌ری گرنگ په‌ره‌ی پێداوه‌، ئه‌م شێوازه‌ ده‌بێت بنه‌ما بێت بۆ چاره‌سه‌رکردنی کێشه‌ ناوخۆیی و ده‌ره‌کییه‌کانی تورکیا".

ئۆجه‌لان پێشنیاری کرد که‌ دانوستانی دیموکراتیک له‌ هه‌موو په‌یوه‌ندییه‌ سیاسی و کۆمه‌ڵایه‌تییه‌کاندا زاڵ بێت.

ئۆجه‌لان ئۆجه‌لان بانگه‌وازی ۲۷ی (شوبات/۲)ی به‌بیرهێنایه‌وه‌ و وتی: "ئێمه‌ له‌ پاڵ قسه‌که‌ی خۆماندا وه‌ستاوین که‌ په‌ره‌سه‌ندنی ئه‌م پرۆسه‌یه‌ په‌یوه‌سته‌ به‌ مه‌رجه‌ سیاسی و یاساییه‌کانه‌وه‌" و ئاماژه‌ی به‌وه‌دا که‌ له‌م قۆناغه‌دا زۆر گرنگه‌ مه‌رجه‌ یاساییه‌کان به‌ تێڕوانینێکی دروست و یه‌کگرتوو ده‌ستنیشان بکرێت و جێبه‌جێ بکرێت.

له‌ کۆتاییدا ئۆجه‌لان ئاماژه‌ی به‌وه‌دا، سه‌ده‌ی نوێی کۆمار ده‌بێت له‌سه‌ر بنه‌مای یاسای ئاشتی و دیموکراسی بنیات بنرێت.

News Code 226192

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha