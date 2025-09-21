پێشەوا هەورامانی: داواکارییەکانی بەغدامان جێبەجێ کردوە و هیچ شتێک لەسەر ئێمە نەماوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، پێشەوا هەورامانی لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند، بەغدا بابەتی مووچەی بە هەناردەکردنەوەی نەوت و داهاتی ناوخۆوە بەستوەتەوە. لە ئێستادا بابەتەی نەوت نزیکە لە چارەسەر و بەغدا و کۆمپانیاکان نزیکن لە ڕێککەوتن.

ئاماژەی بەوەشکرد، بۆ بابەتی داهاتی ناوخۆ، عێراق یەکلاکردنەوەی ئەو بابەتی داوەتە دەست ئەنجومەنی دەوڵەت و پێویستە ئەوان لە زووترین کاتدا وەڵامی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق بدەنەوە و بەگوێرەی دەستوور ئەو کێشەیە یەکلایی بکەنەوە.

پێشەوا هەورامانی باسی لەوەشکرد، ئێمە وەک حکوومەتی هەرێم هەردو داواکە بەغدامان جێبەجێکردوە و هیچ شتێک لەسەر ئێمە نەماوە. بۆیە ناردنی موچە پێویستی بەو دواخستن و کێشەو لەمپەرانە نیە. ئەو دوو کێشەی کە هەبوون نزیکە لە چارەسەر و پێویستە بەغدا موچەی مانگەکانی پێشو و ئەوانی دواتریش بنێرێت.