بەشداری سیاسی و حوکمڕانی نا ناوەندێتی بانگەوازی جیابوونەوە نیە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، پەیوەندییەکانی دەرەوەی ئیدارەی خۆسەری دیموکراتی باکوور و رۆژهەڵاتی سووریا لە ڕاگەیەندراوێكدا، پابەندبونی خۆی بە یەکێتی سووریا و خاکەکەی دووپات دەكاتەوە، هەر پرۆژەیەکیش ڕەتدەكاتەوە کە ببێتە هۆی دابەشبوونی سووریا.

ئاماژەی بەوەش كرد، وەسف کردنی بەشداری سیاسی و حوکمڕانی نا ناوەندێتی و داوای ئاشتەوایی نیشتمانی بە بانگەوازی جیابوونەوە، وەسفێکە پێچەوانەی ڕاستی و واقیعە، بە کردەوە دەبێتە هۆی زیادبوونی دووبەرەکی لە نێوان سوورییەکان نەک پتەوکردنی یەکڕیزییان.

ئیدارەی خۆسەر باسی لەوەش كردووە، قسەکردن لەسەر ڕێژەی دانیشتوان و جیاکردنەوەی پێکهاتەکانی باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا لە یەکتر، رێبازێکی هەڵەیە و هەڕەشە لە بنەماكانی پێکەوەژیانی هاوبەش دەکات و هەر ئەگەرێکی دووبارە بونیادنانەوەی متمانەش لەناو سوورییەکان لەباردەبات.

ئەوەشی خستەڕوو، باوەڕیان وایە، گفتوگۆی هەمەلایەنە و بەرپرسیارانە تاکە ڕێگایە بۆ دەستەبەرکردنی یەکڕیزی سووریا و پاراستنی داهاتووی، بەشداری پێکردنی هەموو پێکهاتەکانی سووریا لە داڕشتنی چارەسەردا، گەرەنتی ڕاستەقینەی بونیادنانی دەوڵەتێکی دیموکراسی، نا ناوەندی و دادپەروەرانەیە کە ڕێز لە فرەیی بگرێت و مافەکانی هەموو هاوڵاتیانی خۆی دەستەبەر بکات.

ئەوە لەكاتێكدایە ئەحمەد شەرع، سەرۆكی سووریا بۆ قۆناغی ڕاگوزە ڕۆژی هەینی ڕایگەیاند، سووریا دابەشبوون قبووڵ ناکات و هەسەدە نوێنەرایەتی هەموو پێکهاتەی کورد و ناوچەكانی باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا ناکات و جۆرێک لە پەکخستن هەیە لە جێبەجێ کردنی ڕێککەوتنەکەیان، بۆیە بەرژەوەندی ئەوان و سوویدا لەگەڵ دیمەشقە.