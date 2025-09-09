هیوادارم بتوانم چاوم بە ئۆجەلان بکەوێت، بەڵام لە دەرەوەی زیندان

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، مەسعوود بارزانی، لە چوارچێوەی سەردانەکەیدا بوو بۆ فەرەنسا لە هەڤپەیڤینێکدا لەگەڵ کەناڵی فرانس ۲۴ی فەرەنسی، پرۆسەی ئاشتیی لە تورکیا و کێشەکانی نێوان هەولێر و بەغدا و مانەوەی هاوپەیمانان لە عێراق و چەند بابەتێکی دیکەی بۆ ئەو کەناڵە لێکدایەوە.

دۆخی کوردستانی سووریا و ترسی شەڕی کورد و عەرەب

سەبارەت بە دۆخی سووریا مەسعوود بارزانی نیگەرانیی خۆی لە زیادبوونی تووندوتیژییەکان دەربڕی و پشتگیریی خۆی بۆ رێککەوتنی ۱۰ی ئاداری نێوان هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) و حکومەتی راگوزەری سووریا دووپاتکردەوە.

بارزانی هۆشداریی دا لە ئەگەری هەڵگیرسانی شەڕی نێوان پێکهاتەکان و گوتی: "گەورەترین ترسی من ئەوەیە کە دەستێک هەبێت ببێتە هۆی شەڕی نێوان کورد و عەرەب. ئێمە بە هەموو هێز و توانامانەوە هەوڵدەدەین بۆ ئەوەی ئەوە روونەدات".

بارزانی جەختی لەوەش کردەوە: "شەڕ چارەسەر نییە" و پێویستە حکوومەتی نوێی سووریا رێز لە هەموو پێکهاتەکان بگرن.

پەکەکە و پرۆسەی ئاشتی؛ "هیوادارم ئۆجەلان ئازاد ببێت"

سەبارەت بە پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا و بڕیاری پەکەکە بۆ چەکدانان، بارزانی رایگەیاند: بە تەواوی پشتگیریی پرۆسەکە دەکەن و گوتی: "پرۆسەی ئەمجارە جیاوازە لەوانی رابردوو. ئێستا هەم حکوومەت، هەم پەرلەمان، هەم شەقامی تورکیا پشتیوانی لێ دەکەن، دەبینین کە هەمووان لەگەڵ پرۆسەی ئاشتیدان."

مەسعوود بارزانی سەبارەت بە ئەگەری سەردانیکردنی عەبدوڵڵا ئۆجەلان، رێبەری زیندانیکراوی پەکەکە، گوتی: "بێگومان هیوادارم بتوانم چاوم پێی بکەوێت، بەڵام لە دەرەوەی زیندان." هەروەها ئاماژەی بەوەش کرد کە پێیوایە ئازادکردنی ئۆجەلان "ئەنجامێکی پرۆسەی ئاشتی دەبێت".

هۆشداری لە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا

یەکێک لە تەوەرە گرنگەکانی قسەکانی بارزانی، پرسی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا بوو لە عێراق. بارزانی بە ڕوونی هۆشداریی دا و گوتی: "هیچ گومانێکی تێدا نییە. ئەگەر هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان بکشێنەوە، ئەم جارەش رووبەڕووی هەمان سیناریۆی ۲۰۱۲ دەبینەوە و داعش سەرهەڵدەداتەوە، هیچ گومانی تێدا نییە."

بارزانی جەختیشی کردەوە کە "عێراق هێشتا پێویستی بە هێزی ئەمریکی و هاوپەیمانان هەیە" چونکە مەترسیی داعش ماوە.

پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغدا و کێشەی داننەنان بە فیدراڵی دا

لەسەر پەیوەندییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدراڵی، سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان رایگەیاند کە هێشتا ئاستەنگ لەبەردەم پەیوەندییەکاندا ماون، بەڵام چارەسەر لە رێگەی دەستوورەوە دەبێت.

بارزانی وتیشی: "ئێمە دەستوورێکمان هەیە کە نەخشەڕێگەیە بۆ ئێمە و بۆ بەغدا. داوای هیچ شتێک ناکەین زیاتر لەوەی لە دەستووردا هەیە، بەڵام رێگەش نادەین پێشێل بکرێت."

هەروەها ئاماژەی بە کێشەیەکی بنەڕەتی کرد و گوتی: "کێشەکە ئەوەیە کە بەغدا دان بە فیدراڵیدا نانێت".