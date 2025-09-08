ڕاگرتنی هەناردەی نەوتی هەرێم ۲۸ ملیار دۆلار زیانی بە عێراق گەیاندووە

سەفین دزەیی، ئەمڕۆ دووشەممە لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند: هەرێمی کوردستان و کۆمپانیا ئەمەریکییەکان هەوڵەکانیان چڕکردوەتەوە بۆ پەرەپێدانی هاوکاریی هاوبەش لە سەرجەم بوارەکاندا، بە ئامانجی قۆستنەوەی دەرفەتەکانی وەبەرهێنان و دروستکردنی پرۆژەی نوێ.

ئاماژەی بەوەش كرد، لە (ئازار/۳)ـی ۲۰۲۳ـەوە كە هەناردەی نەوت ڕاگیراوە تا ئێستا، عێراق و هەرێمی کوردستان زیاتر لە ۲۸ ملیار دۆلار زیانیان بەرکەوتووە بەهۆی وەستانی هەناردەکردنی نەوتەوە.

سەفین دزەیی باسی لەوەشكرد، عێراق بە بڕیاری دادگای پاریس، كە مەبەستی بو تورکیا قەرەبووی بکاتەوە، بەڵام تورکیا تا ئێستا ئەم بڕیارەی جێبەجێ نەکردووە. چاوەڕوانکردنی وەرگرتنی نزیکەی ملیارێک و نیو دۆلار لە کاتێکدا زیانی ۲۸ ملیار دۆلار تۆمار کراوە، لە ڕووی ژمێریارییەوە کارێکی ناڕەوایە.

ناوبراو ئەوەشی خستەڕوو، گفتوگۆکان بەردەوامن بۆ دەستپێکردنەوەی هەناردەکردنی نەوتی هەرێم لە زوترین کاتدا و دڵنیاییدان بە کۆمپانیا نەوتییەکان کە شایستە داراییەکانیان وەردەگرن.

سەفین دزەیی ڕوونیكردەوە، هێرشە درۆنییەکانی سەر کێڵگە نەوتییەکانی هەرێم کاردانەوەی توندی ئەمریکای لێکەوتوەتەوە. وەزیری دەرەوەی ئەو وڵاتە بە ڕوونی ناڕەزایی خۆی دەربڕیوە. ئەوان بەرژەوەندی خۆیان دەپارێزن و لە كۆی چوار لەو كۆمپانیایانەی كە هێرشیانكرایە، دوانیان ئەمریكی بوون.