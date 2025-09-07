هەناردەکردنەوەی نەوتی هەرێم پێویستی بە کات هەیە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، مایڵ کاگینز وتەبێژی ئەپیکور ڕایگەیاند: تا ئێستا رێککەوتێک بۆ هەناردەی نەوت دەستی پێنەکردووەتەوە و هەناردەکردنەوەی نەوت پێویستی بە کات هەیە، وتیشی، کۆمپانیا نەوتییەکان داوای رێککەوتنێکی نووسراودەکەن بۆ دەستپێکردنەوەی هەناردەکردنەوەی نەوت.

هەروەها، عەلی نزار بەڕێوەبەری کۆمپانیای سۆمۆ دەڵێت، هەموو ڕێکارێکیان بۆ دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوت دەستپێکردووە و ڕادەستکردنی نەوتەکە پەیوەستە بە کۆمپانیاکانەوە، دەشڵێت، گەشبینن بە دەستپێکردنەوەی پرۆسەکە لە ماوەیەکی نزیکدا.

هاوکات باسم خزەیر بریکاری وەزارەتی نەوتی عێراق باسی لەوەکرد، لە ڕۆژانی داهاتوودا لەگەڵ کۆمپانیا بەرهەمهێنەرەکانی نەوت و هەرێمی کوردستان دەگەینە رێككەوتن و حکومەتی فیدراڵ و وەزارەتی نەوت هەموو ئاسانکارییەکیان کردووە بۆ دەستپێکردنەوەی پرۆسەکە.