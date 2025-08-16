١٦ ئاب ٢٠٢٥ - ١٣:٣٤

هاوسەرۆکی دەم پارتی: هاکان فیدان وا دەزانێت کورد بوونی نییە

هاوسەرۆکی دەم پارتی ڕایدەگەیەنێت، هاکان فیدان ڕێگری لە ڕێککەوینی کورد و دیمەشق دەکات و هەموو کارێکی بریتییە لە رێگری لە دەستکەوتەکانی کوردانی سووریا.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، تونجەر باکرهان، هاوسەرۆکی دەم پارتی لە چاوپێکەوتنێکی میدیاییدا ئاماژەی بەوەکردوە: "هاکان فیدان، وەزیری دەرەوەی تورکیا هەموو کار و چالاکییەکانی لەسەر تێکدانی دەستکەوتەکانی کورد چڕکردوەتەوە و هەموو جیهانیش ئەمە دەبینێت و دۆخێکی جێگەی داخە".

تونجەر باکرهان باسی لەوەش کرد: "هاکان فیدان وا دەزانێت کورد بوونی نییە، بەڵام ئەو هەڵەیە، هیوادارین لە داهاتوویێکی نزیکدا چاوەکانی بکاتەوە، ڕاستییەکان ببینێت و زمانێک بەکاربهێنێت کە خزمەت بە چارەسەری بکات".

باکرهان ئەوەشی خستەڕوو، کورد لە دیمەشق و لە ئەنقەرەش بەدوای چارەسەردا دەگەڕێت.

