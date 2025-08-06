٦ ئاب ٢٠٢٥ - ١٠:٥٣

ئەمریکا پشتگیریی خۆی بۆ درێژەدان بە گفتوگۆکانی نێوان هەسەدە و دیمەشق دووپات کردەوە

وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا پشتیوانیی خۆی بۆ ئەو گفتوگۆیانە دووپاتکردەوە کە ئامانجیان تێکەڵکردنی هێزەکانی سووریای دیموکراتە بۆ نێو سوپای سووریا.  

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، تامی برووس، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەڤانیدا، جەختی کردەوە کە واشنتن پێشوازی لە هەر کۆبوونەوەیێک دەکات لەنێوان هەسەدە و دەسەڵاتدارانی نوێی دیمەشقدا دەکرێن.

تامی برووس ڕایگەیاند: "ئێمە بەردەوامین لە پشتیوانیکردن لە گفتوگۆ لەنێوان حکومەتی سووریا و هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) بە ئامانجی تێکەڵکردنی هەسەدە لەگەڵ سوپای سووریا".

ئاماژەی بەوەش کرد، تۆم باراک، نێردەی تایبەتی ئەمریکا بۆ کاروباری سووریا لە هەوڵەکانی بەردەوامە بۆ دڵنیابوونەوە لە ئاسایش و ئارامی بۆ هەموو هاوڵاتییانی سووریا و وتیشی، "ئێمە پێشوازی لە هەموو کۆبوونەوەیێکی بەرهەمدار دەکەین لەنێوان هەسەدە و سەرۆک شەرعدا دەکرێن".

وتەبێژەکەی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا باسی لەوەش کرد کە ئیدارەی ترەمپ پشتیوانی لە گۆڕینی ئاگربەستی ئێستای باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا دەکات بۆ ئاشتییێکی "گشتگیر و هەمیشەیی" و جەختیشی کردەوە کە بەرپرسیارێتیی بردنەپێشی وڵات بەرەو ئاشتی و خۆشگوزەرانی دەکەوێتە ئەستۆی حکوومەتە نوێیەکەی سووریا.

برووس وتیشی: "پێموایە هەڵوێستی پێشوومان وەک خۆی ماوەتەوە. ئێمە بەردەوامین لەسەر ئەو بڕوایەی ئەوەی دیموکراسی زۆر گرنگە، هەروەها دیپلۆماسیش گرنگە کاتێک دێتە سەر باسی شێوازی چارەسەرکردنی کێشەکان".

