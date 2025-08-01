١ ئاب ٢٠٢٥ - ١٩:٤١

لە یادی ۴۲ ساڵەی کۆمەڵکوژیی بارزانییەکاندا؛

سەرۆک وەزیرانی عێراق پەیامێکی بە زمانی کوردی بڵاو کردەوە

سەرۆک وەزیرانی عێراق بەبۆنەی 42هەمین ساڵیادی ئەنفالی بارزانییەكان ڕایگەیاند پرسە و هاودەنگیی خۆمان ئاراستەی برایانی بارزانی دەکەین بە تایبەتی بەڕێز مەسعوود بارزانی.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، محەمەد شیاع سوودانی سەرۆک وەزیرانی عێراق لە پۆستێکیدا لە سەر پلاتفۆرمی ئێکس بە زمانی کوردی نووسی: یادی ۴۲ ساڵەی هەڵمەتە دڕندەکانی ئەنفال دەکەینەوە، کە بەساڵاچووان و منداڵ و ژنان و گەنجانی خێزانە بەڕێزەكانی بارزانی کردە ئامانج.
ئەم هەڵمەتانە کە بەشێوەیەکی تاوانکاریی و نامرۆڤانە ۸ هەزار کەسی لەناوبرد، بەڵگەی ڕوونی دیکتاتۆریی و تاوانکاریی ڕژێمی پێشوون.

بەم بۆنەیەوە، دڵسۆزانەترین دەربڕینی هاودەنگی و سەرەخۆشی ئاڕاستەی برایانی بارزانیی و لەپێش هەمووشیانەوە بەڕێز مەسعوود بارزانی دەكەم، بۆ ئەو خوێنە پاکەی کە لەگەڵ خوێنی هەموو عێراقییەکان بووە هۆی ڕزگاربوون لەو سەردەمە تاریکە بەرەو ڕێگای ئازادی و دادپەروەریی، لەژێر سایەی سیستەمی دیموکراتییەكەماندا.

