سەرۆک وەزیرانی عێراق پەیامێکی بە زمانی کوردی بڵاو کردەوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، محەمەد شیاع سوودانی سەرۆک وەزیرانی عێراق لە پۆستێکیدا لە سەر پلاتفۆرمی ئێکس بە زمانی کوردی نووسی: یادی ۴۲ ساڵەی هەڵمەتە دڕندەکانی ئەنفال دەکەینەوە، کە بەساڵاچووان و منداڵ و ژنان و گەنجانی خێزانە بەڕێزەكانی بارزانی کردە ئامانج.

ئەم هەڵمەتانە کە بەشێوەیەکی تاوانکاریی و نامرۆڤانە ۸ هەزار کەسی لەناوبرد، بەڵگەی ڕوونی دیکتاتۆریی و تاوانکاریی ڕژێمی پێشوون.

بەم بۆنەیەوە، دڵسۆزانەترین دەربڕینی هاودەنگی و سەرەخۆشی ئاڕاستەی برایانی بارزانیی و لەپێش هەمووشیانەوە بەڕێز مەسعوود بارزانی دەكەم، بۆ ئەو خوێنە پاکەی کە لەگەڵ خوێنی هەموو عێراقییەکان بووە هۆی ڕزگاربوون لەو سەردەمە تاریکە بەرەو ڕێگای ئازادی و دادپەروەریی، لەژێر سایەی سیستەمی دیموکراتییەكەماندا.