ئۆجەلان ستایشی پرۆسەی چەکدانانی گەریلاکانی PKK دەکات

بەیانیی ئەمڕۆ شەممە ۲۶ی تەممووزی ۲۰۲۵، ناوەندی ڕاگەیاندن و چاپەمەنیی دەم پارتی راگەیێندراوێکی لەبارەی دوایین سەردانی شاندەکەیان بۆ ئیمرالی و دیدار لەگەڵ ئۆجەلان بڵاو کردەوە و تێیدا هاتووە: "ڕۆژی ۲۵ی تەمموزی ۲۰۲۵ دیدارێکی سێ کاژێر و نیوییمان لە زیندانی ئیمراڵی لەگەڵ بەڕێز عەبدوڵڵا ئۆجەلان ئەنجامدا." و ئەندامانی شاندەکەمان پێکهاتبوو لە پەروین بوڵدان، بریکاری سەرۆکی پەرلەمان؛ میدحەت سانجار، پەرلەمانتاری بازنەی رووها و فایەق ئۆزگور ئەرۆڵ، پارێزەری ئۆجەلان.

لە راگەیێندراوەکەدا هاتووە، لە دیدارەکەدا "بیروبۆچوون لەبارەی ئەو کۆبوونەوانەوە ئاڵوگۆڕ کرا کە شاندەکە لە رۆژانی رابردوودا لەگەڵ بەڕێزان سەرۆککۆمار، وەزیری داد و سەرکردەی پارتە سیاسییەکان ئەنجامی داون".

بەگوێرەی راگەیێندراوەکە، زانیاری لەبارەی تێبینییەکان و کاردانەوەی رێوڕەسمی چەکدانانی گرووپێک گەریلا لە سنووری پارێزگای سلێمانی لە هەرێمی کوردستان دراوەتە ئۆجەلان و لە بەرامبەردا، ئۆجەلان "شێوازی بەڕێوەچوونی رێوڕەسمەکە، ویست، باوەڕ و سووربوونی پیشاندراو لەبارەی ئاشتی بە (زۆر بە نرخ و بەهادار) زانیوە".

سەبارەت بە کاری ئەو کۆمیسیۆنەی کە لە کارنامەی پەرلەمانی تورکیادایە، ئۆجەلان هیواخواز بووە کە "بە شێوازێکی گشتگیر و فراوان، خزمەتێکی گرنگ بە ئاشتی و دیموکراسی بکات".

لە کۆتایی ڕاگەیێندراوەکەی شاندی ئیمراڵیدا هاتووە، عەبدوڵڵا ئۆجەلان "گەرمترین سڵاو و باشترین هیوای خۆی ئاراستەی خەڵک و سەرجەم چین و توێژەکانی کۆمەڵگە کرد".