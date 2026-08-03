پارتی: هیچ بڕیارێکی گۆڕانکاری لەپۆستی پارێزگاری هەولێر بوونی نییە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ڕاگەیاندنی مەکتەبی ڕێکخستنی پارێزگای هەولێری پارتی دیموکراتی کوردستان، لە ڕاگەیەندراوێکدا ڕایگەیاند: سەبارەت بەو هەواڵەی لە چەند کەناڵ و پەیجێکدا بڵاو کراوەتەوە سەبارەت بە ئەنجامدانی گۆڕانکاری لەنێوان هەردوو بەڕێز (پارێزگاری هەولێر و بەرپرسی لقی دووی پارتی)، لێرەوە ڕوونی دەکەینەوە کە هیچ بڕیارێکی لەو شێوەیە تا ئێستا بوونی نییە.

مەکتەبی ڕێکخستنی پارێزگای هەولێری پارتی دەشڵێت، داوا لەم کەناڵانە دەکەین لەچوارچێوەی ئەرک و بەرپرسیارێتی پیشەییدا وردتر بن و پێش بڵاوکردنەوەی هەر هەواڵێک، بەدواداچوونی فەرمی و ڕاستگۆیانە ئەنجام بدەن.

ئەمە لەکاتێکدایە، دوێنێ نووسراوی دوورخستنەوەی ئومێد خۆشناو لە پۆستی پارێزگاری هەولێر لەچەند میدیایەکەوە بڵاو کرایەوە.