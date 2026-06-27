١١٢ کەسایەتیی سیاسی و یاسایی تورکیا داوای قەدەغەکردنی میتینگەکانی ئازادیی ئۆجەلانیان کرد

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ١١٢ کەس لە کەسایەتییە سیاسی، یاسایی، زانکۆیی، ڕاگەیاندن و پیشەیییەکانی تورکیا، بە بڵاوکردنەوەی بەیاننامەیەکی هاوبەش، دژایەتیی خۆیان بۆ بەڕێوەچوونی ئەو میتینگانە ڕاگەیاند کە تەوەرەکەیان ئازادیی عەبدوڵڵا ئۆجەلانە. لە نێوان واژۆکارانی ئەم بەیاننامەیەدا، ناوی وەزیرانی پێشوو، نوێنەرانی پێشووی پەرلەمان، ئەندامانی خانەنشینکراوی دامەزراوە باڵاکانی دادوەری، سەربازییانی خانەنشین، باڵیۆزان، مامۆستایانی زانکۆ، ڕۆژنامەنووسان، پارێزەران، نوێنەرانی سەندیکا و کۆمەڵەکان و کەسانی سەر بە گرووپە پیشەیییە جیاوازەکان دەبینرێت.

ئەم بەیاننامەیە لەژێر ناونیشانی «نەخێر بۆ میتینگەکانی ئازادیی ئۆجەلان» بڵاوکراوەتەوە و تێیدا لە دامەزراوە بەرپرسەکان داوا کراوە بۆ ڕێگریکردن لە بەڕێوەچوونی ئەم گردبوونەوانە هەنگاو بنێن. واژۆکاران لەم بەیاننامەیەدا، بە ئاماژەدان بەو میتینگانەی کە بڕیارە ڕۆژی ٢٧ی حوزەیران لە مووش و مێرسین، و ڕۆژی ٢٨ی حوزەیران لە ئامەد و ئەستەنبوڵ بەڕێوەبچن، ڕایانگەیاند: «ئێمە دژی ئەم میتینگانە و هەر گردبوونەوەیەکی هاوشێوەین.»

لە درێژەی بەیاننامەکەدا هاتووە: «بۆ سەرۆکی ڕێکخراوێکی تیرۆریستی ناکرێت میتینگی ئازادی بەڕێوەبچێت. ئەم جۆرە میتینگانە بەپێی یاسای سزادانی تورکیا و یاسای بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر، نموونەی پڕوپاگەندەن بۆ ڕێکخراوی تیرۆریستی، ستایشکردنی تاوان و تاوانبارن، هاندانی ئاشکرای خەڵکن بۆ ڕق و کینە و دوژمنکاری، هاندانن بۆ یاخیبوون لە یاساکان و ڕێککەوتنن بۆ ئەنجامدانی تاوان.»

واژۆکاران هەروەها جەختیان کردەوە: «ئەو میتینگانەی کە بابەتەکەیان سروشتێکی تاوانکاریی هەیە، مەترسییەکی ڕوون و نزیک بۆ ئەنجامدانی تاوان دروست دەکەن و نەزم و ئاسایشی گشتی تێکدەدەن، بەکارهێنانی مافی گردبوونەوە نین؛ بەڵکو بە ڕوونی دەکەونە ژێر هۆکارەکانی قەدەغەکردنەوە.»

لە بەشێکی تری بەیاننامەکەدا بانگەشەی ئەوە کراوە کە ئامانجی ئەم میتینگانە، «ڕەوایەتیدانە بە عەبدوڵڵا ئۆجەلان» و دابینکردنی زەمینەی کۆمەڵایەتییە بۆ گۆڕانکارییە یاسایی و دەستوورییەکان. لە دەقەکەدا هاتووە: «ئامانجی ئەم میتینگانە کە هاوشێوەیان لە هیچ وڵاتێکدا کە کێشەی تیرۆریی چارەسەر کردبێت نەبینراوە، ڕەوایەتیدانە بە ئۆجەلان و دابینکردنی زەمینەی کۆمەڵایەتییە بۆ ئەو هەوڵانەی کە دەتوانن یەکپارچەیی وڵات و ئاشتی و ئارامییەکەی تێکبدەن.»

واژۆکاران هەروەها هۆشدارییان دا: «ئەوانەی هەوڵ دەدەن لەژێر هەر ناوێکدا، گیانێکی تازە بە ڕێکخراوی PKK ببەخشنەوە لە تورکیا یان ناوچەکەدا ــ کە لە لایەن دەسەڵاتی سیاسییەوە دەوترێت ماوەیەکی زۆرە لە وڵاتدا کۆتایی پێهاتووە ــ ناتوانن لە لێپرسینەوە لەبەردەم مێژوو و دەزگای دادوەریی سەربەخۆدا ڕزگاریان بێت.»

لە کۆتایی ئەم بەیاننامەیەدا هاتووە: «ئێمە داوا لەو بەرپرسانە دەکەین کە سوێندیان خواردووە بەرگری لە یەکپارچەیی دانەبڕاوی نیشتمان و گەل، دەستوور، بنەماکان و شۆڕشەکانی ئەتاتورک بکەن، هەروەها داوا لە بەرپرسانی دامەزراوە دادوەری و کارگێڕییەکان دەکەین ئەرکەکانی خۆیان جێبەجێ بکەن.»

بەپێی ئەم ڕاپۆرتە، ١١٢ کەس واژۆی ئەم بەیاننامەیەیان کردووە کە لە نێوانیاندا ناوی کەسانێکی وەک نامیک کەمال زەیبەک، ڕەفعەت سەردارئۆغڵو، ئۆنای ئالپاگۆ (وەزیرانی پێشووی حکومەت)؛ عوسمان پاکسۆت (جێگری پێشووی سەرۆکی دادگای دەستووری)؛ تانسێل چاڵیشان و تورگوت جاندان (داواکارانی گشتیی پێشووی دیوانی باڵای کارگێڕی)؛ سوهەیل باتوم (مامۆستای یاسا)؛ نەسوح مەحروقی (نووسەر)؛ سینان مەیدان (مێژوونووس)؛ و ژمارەیەک لە سەربازییان و دادوەرانی خانەنشینکراوی تر دەبینرێت.