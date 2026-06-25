زانکۆی سلێمانی ڕاگەیەندراوێکی فەرمی لەبارەی دۆسیەی عەبدوللەتیف ئەحمەد بڵاوکردەوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، لە ڕاگەیەندراوەکەی زانکۆی سلێمانیدا هاتووە ''لە سۆنگەی هەستکردن بە بەرپرسیاریەتی بەرامبەر ڕای گشتی و ناوەندە ئەکادیمییەکان، لیژنەی لێکۆڵینەوەی زانکۆ کارەکانی خۆی تەواوکرد و پێشنیارە گونجاوەکانی خۆی، کە مافی خوێندکاران و ئەکادیمیان لە چوارچێوەی یاسا بەرکارەکاندا دەپارێزێت، ئاراستەی وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی کردووە بە مەبەستی پەسەندکردن."

ئەم بڕیار و پێشنیارانەی زانکۆی سلێمانی دوای ئەوە دێت کە لە مانگی ڕابردوودا، دۆسیەی د. عەبدوللەتیف ئەحمەد، مامۆستای کۆلێژی زمان لە زانکۆی سلێمانی، کاردانەوەی بەربڵاوی لە میدیاکان و تۆڕە کۆمەڵایەتییەکاندا لێکەوتەوە. کێشەکە کاتێک سەریهەڵدا کە تۆمارە دەنگییەکانی ناوبراو لەگەڵ یەکێک لە خوێندکارە پێشووەکانی بڵاوکرایەوە، ئەمەش وەک پێشێلکارییەک بۆ پێوەرە ئەکادیمی و پیشەییەکانی ناو حەرەمی زانکۆ سەیرکرا.

دوای تێکچوونی دۆخەکە و دروستبوونی ناڕەزایەتی، وەزارەتی خوێندنی باڵا و سەرۆکایەتی زانکۆی سلێمانی بڕیاریاندا بە ڕاگرتنی د. عەبدوللەتیف لە گوتاردان و وانەبێژی، و پێکهێنانی لیژنەیەکی باڵای لێکۆڵینەوە بۆ پێداچوونەوە بە دۆسیەکەدا. ئێستا بە فەرمی لیژنەکە پێشنیاری سزای کارگێڕی یان گواستنەوەی مەلەفەکەی ئاراستەی وەزارەت کردووە بۆ ئەوەی بڕیاری کۆتایی لەسەر بدرێت، بە جۆرێک کە ناوبانگی ناوەندە ئەکادیمییەکە و مافی خوێندکاران پارێزراو بێت.