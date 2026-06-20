٢٠ حوزەیران ٢٠٢٦ - ١٣:٢٨

نێردەی تایبەتی سەرۆک کۆماری ئەمریکا:

زانیاریی نادروست سەبارەت بە ڕادەستی چەک بە کورد، پێشکەشی ترەمپ کراوە

زانیاریی نادروست سەبارەت بە ڕادەستی چەک بە کورد، پێشکەشی ترەمپ کراوە

نێردەی تایبەتی ترەمپ لە دیدارێکدا لەگەڵ بەرپرسانی هەرێمی کوردستان جەختی کردووەتەوە کە هەڵسەنگاندنێکی نوێ و ورد سەبارەت بەو بانگەشانەی کە دەگوترێت چەک ڕادەستی کورد کراوە ئامادە دەکرێت و پێشکەشی سەرۆک کۆماری ئەمریکا دەکرێت، و داوای لە بەرپرسانی هەرێم کردووە نیگەرانی ئەم بابەتە نەبن.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، تۆڕی میدیایی "ڕووداو" بڵاوی کردەوە: تۆم باراک، نێردەی تایبەتی دۆناڵد ترامپ، لە دیدارێکدا لەگەڵ بەرپرسانی هەرێمی کوردستانی عێراق جەختی کردووەتەوە کە «زانیاریی نادروست» سەبارەت بەو چەکانەی کە دەگوترێت ڕادەستی کورد کراون، پێشکەشی سەرۆک کۆماری ئەمریکا کراوە.

بە گوتەی باراک، «واشنتۆن خەریکی پێداچوونەوە و ڕاستکردنەوەی ئەم ڕاپۆرتانەیە و هەڵسەنگاندنێکی تەواو و ورد سەبارەت بەم بابەتە پێشکەشی دۆناڵد ترەمپ دەکرێت».

باراک هەروەها داوای لە بەرپرسانی هەرێمی کوردستان کردووە کە سەبارەت بەم ڕاپۆرتانە «نیگەران نەبن» و دڵنیایی داوە کە ئەم بابەتە لە ڕێگەی «پێشکەشکردنی زانیاریی وردتر و ڕاستکردنەوەی ڕاپۆرتە بەردەستەکان، بەدواداچوونی بۆ دەکرێت و چارەسەر دەکرێت».

ئەم لێدوانانە لە کاتێکدا دەدرێن کە هەم حکوومەتی هەرێمی کوردستان و هەم پارتە کوردییەکانی ئۆپۆزسیۆنی ئێران چەندین جار وەرگرتنی هەر جۆرە چەکێکیان ڕەت کردووەتەوە.

News ID 227379

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