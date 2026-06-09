زڕدایکی دوو کچەکەی سنە دەستگیرکرا

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، محەمەد جەباری لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا بە هەواڵنێرانی وت: «باوەژنی ئەم دوو کچە بە فەرمانی داواکاری گشتی و لە پێناو پاراستنی مافی منداڵە قوربانییەکان و لێکۆڵینەوە لە ڕەهەندە جیاوازەکانی کەیسەکە، دەستگیر کراوە.»

ناوبراو وێڕای ڕوونکردنەوەی دوایین دۆخی تەندروستیی ئەم دوو منداڵە، زیادی کرد: «بەپێی ڕاپۆرتە گەیشتووەکان و بەدواداچوونی بەردەوامی داواکاری گشتی، دۆخی گشتیی هەردوو کچەکە بەرەو باشتربوون دەچێت و پڕۆسەی چارەسەرکردنیان بە شێوازێکی گونجاو لە حاڵی جێبەجێکردندایە.»

داواکاری گشتیی گشتی و شۆڕشی ناوەندی پارێزگای کوردستان، وێڕای سوپاسگوزاری بۆ هەوڵەکانی ستافی پزیشکی لە بەدەمەوەچوونی دۆخی ئەم منداڵانە، ڕایگەیاند: «تەواوی ڕەهەندەکانی ئەم کەیسە بە وردی لێکۆڵینەوەی تێدا دەکرێت و دەزگای دادوەری لە پێناو بەدیهێنانی مافی منداڵان و پاراستنی مافەکانی گشتیدا، چاوپۆشی لە هیچ شتێک ناکات.»

جەباری بەردەوام بوو و وتی: «بەرەوڕووبوونەوەی یاسایی و ڕێگریکەرانە لەگەڵ ئەو هۆکارانەی دەستیان لەم کەیسەدا هەیە لە کارنامەی سەرەکیماندایە، وە هەر کەسێک ڕۆڵی هەبووبێت لە ڕوودانی ئەم بەسەرهاتەدا، لە چوارچێوەی یاسادا لێپرسینەوەی لەگەڵ دەکرێت.»

هەروەها ناوبراو ڕووبەڕووبوونەوەی حاڵەتەکانی منداڵئازاریی بە ئەرکی زاتیی دەزگای دادوەری زانی و وەبیری هێنایەوە: «پاراستنی منداڵان و توێژە زیانپێکەوتووەکانی کۆمەڵگە و ڕووبەڕووبوونەوەی توندی دیاردە دزێوە کۆمەڵایەتییەکان، لە کارە لەپێشینەکانی دەزگای دادوەرییە.»

پێش ئه‌مه‌ش، باوکی ئه‌م دوو کچه‌ بە فەرمانی دەسەڵاتی دادوەری دەستگیرکرابوو و شیاوبوونی بۆ سەرپەرشتیکردنی منداڵەکانی لێ سەندرابووەوە. کەیسی منداڵئازاریی ئەم دوو کچە دوای ڕاپۆرتی هاوڵاتیان و دەستێوەردانی دەزگا بەرپرسەکان، خرایە نێو بەرنامەی لێکۆڵینەوەی تایبەتی مەرجەعە دادوەری و پاڵپشتییەکانەوە.