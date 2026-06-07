وەزارەتی پێشمەرگە داوای رێککەوتنێکی نوێ لە هاوپەیمانان دەکات

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، فەریق رووکن بەختیار محەممەد، ئەمینداری گشتیی وەزارەتی پێشمەرگە بە تۆڕی میدیایی رووداوی راگەیاندووە: "هەنگاوی باش چووینەتە پێشەوە، دەتوانین بڵێین دوایین بابەت ماوە بۆ جێبەجێکردنی یاداشتنامەکە، کە قۆناخی دروستکردنی دەڤەرەکان و کاری پێکەوەییە لەگەڵ وەزارەتی پێشمەرگە."

یاداشتنامەی لێکتێگەیشتنی نێوان وەزارەتی پێشمەرگە و ئەمریکا لە مانگی ئەیلوولی ۲۰۲۶ کۆتایی دێت. بە گوتەی ئەمینداری گشتیی وەزارەتی پێشمەرگە، تاوەکو ئێستا دەڤەری یەک و دووی یەکەکانی ۷۰ و ۸۰ دەستبەکار نەبوون، پێویستە پەلە بکرێت لە دەستبەکاربوونیان، دوای ئەو هەنگاوەش، پێداچوونەوە بە پەیکەربەندی و ئەرکەکانی ناو وەزارەتی پێشمەرگە و دەڤەرەکاندا دەکرێت."

بەرپرسەکەی وەزارەتی پێشمەرگە داوای رێککەوتنێکی نوێ دەکات لەگەڵ ئەمریکا و دەڵێت: "کۆتاییهاتنی یاداشتنامەکە بە مانای کۆتاییهاتنی پابەندییەکانی هەردوولایە، بۆیە پێویستە کار بۆ رێککەوتنێکی نوێ بکرێت، پێویستە یاداشتنامەیەکی نوێ هەبێت، دووقۆڵی بێت یان لە رێگەی حکومەتی فیدراڵییەوە، ئەم قسەیە بۆ ئەو وڵاتانەی دیکەی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی دژی داعشیش راستە، بۆ نموونە: بەریتانیا، فەرەنسا، ئەڵمانیا، هۆڵەندا و ئیتالیا."

فەریق رووکن بەختیار محەممەد جەختیشی کردەوە هەموو هاوکاری و هاوئاهەنگییەک لەگەڵ هاوپەیمانان، "بە رەزامەندیی حکومەتی فیدراڵی دەبێت."

سەبارەت بە گرنگیی یەکخستنەوەی تەواوەتیی هێزی پێشمەرگە، ئەمینداری گشتیی وەزارەتی پێشمەرگە دەڵێت "سەرکردایەتیی سیاسیی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی پێشمەرگەش لەوە تێگەیشتوون پێویستە بەپەلە دەڤەرەکان دروست بکرێن و دەستبەکار بن، ئەمە بووەتە پێویستییەک، چونکە هەموومان دەزانین پێشمەرگە سیمبولە؛ هێزێکی خەباتگێڕ و گیانفیدا بووە، بۆیە دروستکردن، رێکخستنەوە و بەتواناکردنی ئەم هێزە، ئەرکێکی ئەخلاقی، نیشتمانی و نەتەوەییە."

فەریق بەختیار محەممەد دڵنیایی دا ئەو فیرقە و لیوایانەی پێشتر لە چوارچێوەی پرۆسەی یەکخستنەوەدا رێکخراونەتەوە، هیچ کێشەیەکیان نییە و لەژێر فەرماندەیی دەڤەرەکاندا بەردەوامن لە جێبەجێکردنی ئەرکەکانیان.