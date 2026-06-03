دۆسیەی لالەزار لە دواخستنەوە تا مقۆ مقۆ؛ دادگای لاهوور شێخ جەنگی گەیشتە بنبەستێکی نوێ

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، قادر ئاغا مەنتک، یەکێک لە پارێزەرانی دەستگیرکراوانی لالەزار، بە تۆڕی میدیایی رووداوی گوت: "ئەو دانیشتنەی بڕیاربوو سبەی بۆ دۆسیەی کاک لاهوور و هاوڕێکانی بەڕێوەبچێت ناکرێت و دوادەخرێت".

لەبارەی هۆکارەکەیەوە ئەو پارێزەرە دەڵێت: "ئێمە وەکو تیمی پارێزەرانی دۆسیەی کاک لاهوور سکاڵامان دژی یەکێک لە دادوەرانی دۆسیەکە تۆمار کردووە، بۆیە ئەویش دۆسیەکە بەڕێوەنابات و دانیشتنەکە ناکرێت".

سەبارەت بە هۆکاری سکاڵاکە، قادر ئاغا مەنتک رایگەیاند: "سکاڵاکە بەو هۆکارە تۆمار کراوە، کە دادگەی تەمییزی هەرێمی کوردستان داوای دۆسیەی کاک لاهووری کردووە و چەند مانگێکە دادوەری دۆسیەکە ئامادە نەبووە بینێرێت".

دادگاییکردنی لاهوور شێخ جەنگی و دەستگیرکراوەکانی دیکە لە دادگەی تاوانی سلێمانی ۲ بۆ بەڕێوەدەچێت.

لاهوور شێخ جەنگی تاوەکو ئەمڕۆ چەند جارێک براوەتە بەردەم دادوەر، کە یەکەم جار ۱۲-۰۱-۲۰۲۶ و دوایین جاریش ۱۴ـی مانگی رابردوو بوو.

رووداوەکەی لالەزار

شەوی ۲۲ـی ئابی ۲۰۲۵، هێزە ئەمنییەکانی سلێمانی، کە پێکهاتبوون لە هێزەکانی دژە تیرۆر، ئاسایش و کۆماندۆ گەمارۆی هۆتێل لالەزاری سلێمانییان دا، کە جێگەی مانەوەی لاهوور شێخ جەنگی و بەشێکی بەرپرسانی حیزبەکەی و پاسەوانەکانی بوون.

دوای رازینەبوونی لاهوور شێخ جەنگی بەوەی خۆی رادەست بکات، هێزە ئەمنییەکان هێرشیانکردە سەر هۆتێل لالەزار. دوای سێ کاژێر رووبەڕووبوونەوە، لاهوور شێخ جەنگی و پۆڵادی برای و ئەندامانی هێزەکەی لاهوور شێخ جەنگی دەستگیرکران.

لە پێکدادانەکەی ۲۲ی ئابی ۲۰۲۵دا، ئەوەی بە فەرمی راگەیێندرا گیانلەدەستدانی پێنج کەس و برینداربوونی زیاتر لە ۲۰ کەس بوو.

دواخستنی نوێ لە پرۆسەی بەدواداچوونی دۆسیەکەی لاهوور شێخ جەنگی لە کاتێکدا ڕوودەدات کە ئەم دۆسیەیە لە همان سەرەتاوە، بە شتێک لە سەرووی دۆسیەیەکی تاوانکاریی ئاسایی ئەژمار کراوە. ئەگەر لە دانیشتنی پێشوودا، بانگەشەکانی پەیوەندیدار بە ئەشکەنجەدان، ئامادەنەبوونی سکاڵاکارانی سەرەکیی دۆسیەکە و ئامادەبوونی نوێنەرانی هەندێک وڵات و دامەزراوە نێودەوڵەتییەکان، پرسیارگەلێکی لەسەر پرۆسەی دادگاییکردنەکە دروست کردبێت، ئەوا ئێستا تۆمارکردنی سکاڵا دژی یەکێک لە دادوەرەکان و ڕاگرتنی پرۆسەی بەدواداچوونەکە، ڕەهەندێکی نوێی بەخشیوەتە ململانێ یاساییەکانی دەوروبەری ئەم دۆسیەیە. کۆی ئەم پێشهاتانە بوونەتە هۆی ئەوەی کە دۆسیەی لاهور تاڵەبانی، زیاتر لەوەی تەنها لە چوارچێوەی کێشمەکێشێکی دادوەریدا پێناسە بکرێت، ببێتە یەکێک لە گرنگترین تاقیکردنەوەکانی سیستمی دادوەریی هەرێمی کوردستان لە بواری سەربەخۆیی، بێلایەنی و متمانەی گشتیدا.

ناوی لاهوور شێخ جەنگی هێشتا بە یەکێک لە ناسراوترین بنەماڵە سیاسییەکانی کوردستانەوە گرێ دراوە، بەم هۆیەشەوە، پێشهاتەکانی پەیوەندیدار بەم دۆسیەیە تەنها لە ئاستی تۆمەتبارێک و دادگایەکدا بەدواداچوونی بۆ ناکرێت. هەر گۆڕانکاری و وەرچەرخانێکی نوێ لەم پرۆسەیەدا، لەلایەن شەپۆلێکی بەربڵاو لە ئەکتەرە سیاسی، یاسایی و دیپلۆماتییەکانی ناوچەکەوە بە وردی چاودێری دەکرێت. لەم ڕوانگەیەوە، دواخستنی دادگا و خستنەڕووی سکاڵا دژی یەکێک لە دادوەرەکان، تەنها ڕووداوێکی پەیوەندیدار بە ڕێوشوێنەکانی دادگاییکردن نییە، بەڵکوو نیشانەیەکە لە بەردەوامیی ئاڵۆزییەکانی دۆسیەیەک کە لە ڕووداوە خوێناوییەکەی لالەزارەوە دەستی پێکرد و هێشتا لە چەقی هاوکێشە سیاسی و یاساییەکانی هەرێمی کوردستاندا ماوەتەوە.