دوو زۆرانبازی کوردستانی بانگهێشتی جامی نێودەوڵەتیی تەختی ٢٠٢٦ کران

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، فیدراسیۆنی زۆرانبازی لە ڕاگەیێندراوێکدا بڵاوی کردەوە: ٤٦ەمین خولی ڕکابەرییە نێودەوڵەتییەکانی جامی جیهان پاڵەوان تەختی، لە ڕۆژانی ٢٧ تا ٢٩ی حوزەیرانی داهاتوو (٢٧ تا ٢٩ی جۆزەردان) بە میوانداریی هۆڵی زۆرانبازیی "شەهید حاجی قاسم سولەیمانی" لە شاری کرمان بەڕێوەدەچێت.

له‌ پێکهاتەی ڕاگەیەندراوی ئەم پێشبڕکێیانەدا، «محەمەدحوسێن نەورۆزیان» لە کێشی ٨٦ کیلۆگرام و «هادی شەڕەفبەیانی» لە کێشی ٩٢ کیلۆگرامدا وەک نوێنەرانی پارێزگای کوردستان دەچنە سەر دۆشەک.

نەورۆزیان پێشتر توانیویەتی مەدالیای زێڕی ڕکابەرییەکانی ساڵی ٢٠٢٤ بەدەستبهێنێت و لە جامی تەختیی ٢٠٢٥یشدا پلەی پێنجەمی بەدەستهێناوە. هەروەها شەڕەفبەیانی مەدالیای بڕۆنزی جامی تەختیی ساڵی ٢٠٢٤ی لە کارنامەی خۆیدا هەیە. هاوکات ڕاهێنەرێکیش لە پارێزگای کوردستانەوە لەناو ستافی ڕاهێنەرایەتیی ئەم ڕکابەرییانەدا ئامادە دەبێت.

لە لایەکی دیکەوە، سەرۆکی ڕێکخراوی خول و پێشبڕکێکانی فیدراسیۆنی زۆرانبازی ڕایگەیاند کە ڕکابەریی هەڵبژاردنی کێشی ٩٢ کیلۆگرام بۆ تیمی نیشتمانیی زۆرانبازیی ئازاد لە نێوان «محەمەد موبین عەزیمی» و «ئەمیرحوسێن فیرووزپوور» هاوکات لەگەڵ بەڕێوەچوونی جامی تەختی ئەنجام دەدرێت.

حەمید یاری زیادی کرد: "لە ئەگەری دروستبوونی هەر بەربەستێک بۆ بەڕێوەچوونی جامی تەختی، ئەم پێشبڕکێیە هەڵبژاردنە بە بڕیاری فیدراسیۆن لە چوارچێوەی پاڵەوانێتییەکی نێودەوڵەتی یان لە ناوخۆی کەمپی ڕاهێنانەکاندا بەڕێوەدەچێت."

جامی جیهان پاڵەوان تەختی هەمیشە وەک یەکێک لە باوەڕپێکراوترین و گرنگترین ڕووداوەکانی زۆرانبازیی ئازادی وڵاتەکە ئەژمار دەکرێت و ئەنجامەکانی ڕۆڵێکی یەکلاکەرەوەیان هەیە لە دیاریکردنی پێکهاتەی تیمی نیشتمانی بۆ بەشداریکردن لە مەیدانە نێودەوڵەتییەکاندا.