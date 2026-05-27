موقتەدا سەدر باڵی سەربازیی ڕەوتەكەی خستە ژێر فەرمانی دەوڵەتەوە/ زەیدی پێشوازیی لێدەکات

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، موقتەدا سەدر، ڕێبەری ڕەوتی شیعەی نیشتمانی، لە بەیاننامەیەکی فەرمیدا بڕیاری دا بە جیاکردنەوەی تەواوەتیی باڵی سەربازیی ڕەوتەکەی (سەرایا سەلام) لە باڵی سیاسیی ڕەوتەکە.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، "ئەم بڕیارە لە پێناو پاراستنی بەرژەوەندیی گشتیی عێراق و دوورکەوتنەوە لەو مەترسییانەیە کە ڕووبەڕووی وڵات بوونەتەوە، بۆیە پێویستە سەرجەم هێزەکانی سەرایا سەلام بخرێنە ژێر فەرمانی ڕاستەوخۆی دەوڵەت و بەرپرسی گشتیی پێکهاتە سەربازییەکانی وڵات".

سەبارەت بە لایەنە مەدەنییەکانی سەر بە سەرایا سەلام، سەدر جەختیکردەوە کە دەبێت ئەو لایەنانە بگوێزرێنەوە بۆ سەر پڕۆژەی (البنيان المرصوص) کە پڕۆژەیەکی ئایینی و کۆمەڵایەتییە.

مەرجی ئەم گواستنەوەیەش ئەوەیە کە بەبێ هیچ جۆرە چەکێک، پۆشاکی سەربازی، یان بوونی بارەگا و ناونیشانی سەربازی بێت، تاوەکوو سیمای چەکداری لەو دامەزراوانەدا نەمێنێت و تەنها لە چوارچێوەیەکی مەدەنیدا کارەکانیان ئەنجام بدەن.

سەدر لە ڕاگەیەندراوەكەیدا پەیامێک ئاراستەی حەشدی شەعبی و گرووپە چەکدارەکان دەكات و دەڵێت، "پێویستە ئێوەش لە فەرمانە حزبی و تائیفییەکان دوور بکەونەوە".

هەروەها داوای لە سەرجەم گرووپە چەکدارەکان كرد، "چەکەکانیان ڕادەستی دەوڵەت بکەن". کە ئەمە هەڵوێستێکی کۆنی سەدرە و چەندین ساڵە جەختی لەسەر دەکاتەوە بۆ چەسپاندنی دەسەڵاتی دەوڵەت و نەهێشتنی میلیشیا.

لایخۆیەوە عەلی زەیدی، سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان لە ڕاگەیەندراوێكدا بڵاویكردەوە، ئەو هەڵوێستە نیشتمانییە بەرپرسیاره بەرز دەنرخێنین کە لە لایەن ڕێبەری ڕەوتی نیشتمانی شیعە"ـەوە موقتەدا سەدر ڕاگەیەندرا، سەبارەت بە یەکخستنی پێکهاتەکانى سەرایا سەلام لەگەڵ دەوڵەت و لە ژێر فەرمانی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکاندا بن، ئەمەش وەک پابەندبوونێک بۆ پشتیوانی کردنی دامودەزگاکانی دەوڵەت و چەسپاندنی شکۆمەندی و سەروەری یاسا.

زەیدی ئاماژەی بەوەشكرد، جەخت لەوە دەکەنەوە کە ئەم دەستپێشخەرییە هەنگاوێکی گرنگە بۆ پتەوکردنی سەقامگیری ناوخۆیی و چەسپاندنی پرەنسیپی کۆنترۆڵکردنی چەک لە لایەن دەوڵەت و پشتیوانیکردنی هێزە ئەمنییەکان لە جێبەجێکردنی ئەرکە نیشتمانی و دەستورییەکانی.

عەلی زەیدی لە ڕاگەیەندراوەكەیدا باسی لەوەشكردوە، "داوا لە هەمو گروپە چەکدارەکان دەکەین کە هەمان ڕێبازی نیشتمانی بەرپرسیارانە بگرنەبەر و لەژێر چەتری دەوڵەت و دامودەزگا فەرمییەکانیدا کار بکەن، ئەمەش بۆ دەستەبردکردنی پاراستنی عێراق و سەروەری و بەهێزکردنی ئاسایش و سەقامگیری، لەسەر بنەمای ئەو پرەنسیپە کە دەوڵەت تاکە لایەنی ڕێگەپێدراوە بە هەڵگرتنی چەک و جێبەجێکردنی یاسا".

ناوبراو دەشڵێت: "ئەم قۆناغەی ئێستا پێویستی بە یەکخستنی هەوڵی هەموان و پێشخستنی بەرژەوەندی باڵای نیشتمانی و پاراستنی یەکڕیزی عێراق و ئاسایش و سەقامگیریی و بەهێزکردنی متمانەی هاوڵاتیان بە دامەزراوە دەستورییەکانی هەیە، ئەمەش لە چوارچێوەی دەوڵەتێکی بەهێزدا کە یاسا بەڕێوەی ببات".