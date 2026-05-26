ڕێبەری باڵای شۆڕش بەبۆنەی ڕێوڕەسمی حەجەوە پەیامێکی بڵاو کردەوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئەمڕۆ سێشەممە ۲۶ـی ئایاری ۲۰۲۶، ئایەتوڵڵا موجتەبا خامنەیی لە پەیامێکدا بەبۆنەی هاتنی وەرزی حەجەوە، بە ئاماژەدان بە ڕووداوەکانی ناوچەکە و شەڕی ئەم دواییەی ئەمریکا و ئیسرائیل دژ بە ئێران، رایگەیاند: "ئەم ساڵ پرسی بەڕائەت (بێبەریبوون) لە موشریکەکان گرنگییەکی دوو هێندەی هەیە و قووڵایی و بەربڵاوی بەڕائەت لە ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنی فرەترە لە رێوڕەسمی بەڕائەت لە وەرزی حەجدا و لەمەودوا 'مردن بۆ ئەمریک' و 'مردن بۆ ئیسرائیل' دەبێتە دروشمی باوی ئوممەتی ئیسلامی و چەوساوەکانی جیهان بەتایبەت گەنجان."

ئایەتوڵڵا موجتەبا خامنەیی لە پەیامەکەیدا دەشڵێت: "ئوممەتی ئیسلامی و گەلانی ناوچەکە توانست و بەرژەوەندیی هاوبەشی زۆریان هەیە، کە نەزمە نوێیەکە و نەخشەی داهاتووی ناوچەکە و جیهان دادەڕێژن."

ڕێبەری کۆماری ئیسلامیی ئێران بە بانگهێشتکردنی هەموو وڵاتانی ئیسلامی بۆ دۆستایەتی و هاوکاریی هاوبەش، دەڵێت: "من بە ڕاستگۆیی و دڵسۆزییەوە هەموو وڵاتان و حکومەتە ئیسلامییەکان بۆ دۆستایەتی و هاوکاریی هاوبەش بۆ خێر و چاکە بانگهێشت دەکەم، تاوەکو بە هاوکاریی یەکدی لە پێناو پێشکەوتنی ئوممەتی ئیسلامی و چارەسەرکردنی بابەتەکانی جیهانی ئیسلامدا هەنگاو بنێین."

ئایەتوڵڵا موجتەبا خامنەیی بە ئاماژەدان بەوەی کە لەمەودوا ئەمریکا هیچ پێگەیەکی لە ناوچەکەدا نابێت، روونیکردەوە: "ئەوەی لەم بوارەدا مسۆگەرە ئەوەیە کە چیدیکە میلی کات ناگەڕێتەوە بۆ دواوە و گەلان و خاکەکانی ناوچەکە، چیدیکە نابنە قەڵغانی بنکە ئەمریکییەکان. ئەمریکا سەرەڕای ئەوەی چیدیکە شوێنێکی ئارامی بۆ شەڕانگێزی و جێگیرکردنی بنکەی سەربازی لە ناوچەکەدا نابێت، رۆژ بە رۆژ لە دۆخی پێشووی خۆی دوور دەکەوێتەوە."

سەبارەت بە ئیسرائیلیش ئایەتوڵڵا خامنەیی دەڵێت: "رژێمی لەرزۆک و غودەی شێرپەنجەیی زایۆنیش لە قۆناخەکانی کۆتایی تەمەنی نەفرەتلێکراوی خۆی نزیک بووەتەوە و بە فەزڵی خودا و هاوتەریب لەگەڵ گوتەی پێداگرانە و ئایندەبینی ۱۰ ساڵ لەمەوبەری ڕێبەری مەزنی شەهیدمان، ۲۵ ساڵ دوای ئەو مێژووە نابینێت."

لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیدا، رێبەری ئێران رایگەیاند: "داهاتوو هی ئوممەتی ئیسلامی و شارستانییەتی نوێی ئیسلامییە و هەر یەکێک لە ئێمە دەتوانین بەپێی هەوڵ، توانا و بەرپرسیارێتی خۆمان لە بەدیهاتنی ئەم داهاتووە و نزیکبوونەوە لێی رۆڵ بگێڕین."

ئایەتوڵڵا خامنەیی ئاماژە بە رۆڵی زیارەتکارانی ئێرانی لە رێوڕەسمی حەجی ئەمساڵدا دەکات و دەڵێت: "زیارەتکاران و حاجیانی ئێرانی لە حەجی ئەمساڵدا رۆڵێکی کاریگەر و بەرچاویان هەیە لە گێڕانەوەی سەرکەوتنی شەڕی سەپێندراوی سێیەم بۆ برا و خوشکە موسڵمانەکانی دیکەیان و هیوادارکردنیان بە داهاتوویەکی روون."