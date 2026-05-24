حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئاگاداری ناردنی چەک لە ئەمریکاوە نییە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئەمڕۆ یەکشەممە، مەسروور بارزانی، لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەڤانیدا وەڵامی پرسێکی لەبارەی دەنگۆی رادەستکردنی چەک لەلایەن ئەمریکا بە هەرێمی کوردستان دایەوە و گوتی: "دەبێ ئەو پرسیارە لە دەسەڵاتی ئەمریکا خۆیان بکرێ، چونکە ئەگەر ئەمریکا چەکی رادەست کردووە، بێگومان دەزانێت رادەستی کێیان کردووە، من دەتوانم بە ناوی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە بڵێم، ئێمە ئاگادار نین".

سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان وتیشی: "ئەو لایەنەی کە ئەمریکا [چەکی] رادەست کردووە، با دواتر ئاشکرا ببێت".

هەر ئێوارەی ئەمڕۆ، عەزیز ئەحمەد، جێگری بەڕێوەبەری نووسینگەی مەسروور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان، لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس، نووسینێکی لە زاری مەسروور بارزانییەوە بڵاو کردەوە کە نووسرابوو "هەرێمی کوردستان ئاگاداری ناردنی هیچ بارە چەکێک نییە لە ئەمریکاوە".

ترەمپ ڕۆژی ۵-۴-۲۰۲۶ و لە هەڤپەیڤینێکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ ترەی ینگست، پەیامنێری کەناڵی (فۆکس نیووز)ی ئەمریکی گوتی، ئیدارەکەی "چەکی زۆر"ـی لە رێگەی نێوەندگیرانی کوردەوە بۆ خۆپیشاندەران لە ئێران نارد. ترەمپ گوتی چەکەکان نەگەیشتنە دەستی کەسانی مەبەست، چوونکە "کوردەکان چەکەکانیان بۆ خۆیان بردن".