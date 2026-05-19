ئارێز عەبدوڵڵا داوای چارەسەرکردنی دۆخی ئێستای هەرێم لە نێچیرڤان بارزانی دەکات

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئاریز عەبدوڵڵا، ئەندامی سەرکردایەتیی یەکێتی لە لێدوانێکدا بۆ ڕووداو، ڕەخنەی لە بەردەوامبوونی سیستمی «دووئیدارەیی» لە هەرێمی کوردستان گرت و ڕایگەیاند کە ئەم دۆخە دەبێتە هۆی لاوازبوونی زیاتری هەرێم لە کایە سیاسی، کارگێڕی و نێودەوڵەتییەکاندا.

ناوبراو لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بە پێکهاتەی دووئیدارەیی لە هەرێمی کوردستان وتی: «ئەم شێوازە نەەک هیچ چەشنە یارمەتییەک بە هەرێم ناگەیەنێت، بەڵکوو زۆر لاوازیشی دەکات.»

هەروەها داوای لە نێچیرڤان بارزانی کرد بۆ یەکخستنەوەی پێکهاتەی کارگێڕیی هەرێم بێتە سەر هێڵ و وتی: «داوای لێدەکەم چاره‌سه‌رێک بۆ دۆخی ئێستای هەرێم بدۆزێتەوە.»

ئەم کەسایەتییە سیاسییە بە ئاماژەدان بە پێویستیی یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە و دامەزراوە حکوومییەکان، ڕوونیکردەوە کە بەردەوامبوونی دۆخی ئێستا، پێگەی هەرێمی کوردستان لای حکوومەتی فیدراڵیی عێراق، لە پێوەندی لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ و هەروەها لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیدا لاواز دەکات.

لە درێژەدا تەئکیدی کردەوە کە ڕێگەی چارەسەر، پێکهێنانی «حکوومەتێکی کارامە و خزمەتگوزار»ە لە پاڵ پەرلەمان و دابەشکردنی دەسەڵاتەکان لە نێوان دامەزراوەکاندا؛ بابەتێک کە بە وتەی ئەو دەتوانێت زەمینە بۆ کۆتاییهێنان بە پرسی «دووئیدارەیی» لە هەرێمی کوردستاندا خۆش بکات.