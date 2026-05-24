زەیدی و بارزانی جەخت لە چارەسەرکردنی بنەڕەتیی کێشەکانی نێوان هەولێر و بەغدا دەکەنەوە

کوردپرێس: بەگوێرەی ڕاگەیەندراوێکی نووسینگەی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە کۆبوونەوەکەدا مەسروور بارزانی وێڕای پیرۆزبایی دەستبەکاربوونی لە سەرۆک وەزیرانی فیدراڵ، پاڵپشتیی حکوومەتی هەرێمی بۆ سەرخستنی کابینەکەی دووپاتکردەوە، بە ئامانجی خزمەتکردنی سەرجەم پێکهاتە و هاووڵاتییانی عێراق بەبێ جیاوازی.

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان جەختی لە گرنگیی چارەسەرکردنی بنەڕەتیی کێشەکانی نێوان هەولێر و بەغدا کردەوە، بە شێوەیەک کە لەسەر بنەمای دەستوور و ڕێزگرتن لە قەوارەی فیدراڵیی هەرێمی کوردستان بێت.

لەلایەن خۆیەوە، عەلی زەیدی، سەرۆک وەزیرانی فیدراڵ خۆشحاڵی خۆی بە سەردانەکە دەربڕی و ڕایگەیاند: "ئێمە هەمووان هاوبەشین لەم وڵاتەدا؛ ئامانجمان چارەسەرکردنی کێشەکان، گەیشتن بە ڕێککەوتن و خزمەتکردنی هەموو هاووڵاتییان و پێکهاتەکانە بێ جیاوازی".

له‌ کۆتایی ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، کە هەردوولا هاوڕا بوون لەسەر پتەوکردنی هاوئاهەنگی و هاریکاریی نێوان حکوومەتی فیدراڵ و حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بە مەبەستی تێپەڕاندنی ئاستەنگ و ئاڵنگارییەکان.

جێی ئاماژەیە، بەیانی ئەمڕۆ مەسروور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەسەرۆکایەتی شاندێکی باڵادا گەیشتە بەغدا، و بڕیارە زنجیرە کۆبوونەوەیەک لەگەڵ بەرپرسانی باڵای عێراق ئەنجام بدات.