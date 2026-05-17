ئەردۆغان: پاشەکشە لە پرۆسەی چارەسەری ناکەین و نەیارانی دڵخۆش نابن

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئەردۆغان لە ناو فڕۆکەدا و لە کاتی گەڕانەوەی لە لووتکەی نافەرمیی ڕێکخراوی دەوڵەتانی تورک لە کازاخستان، وەڵامی پرسیاری ڕۆژنامەنووسانی دایەوە و ئاماژەی بەوە کرد کە سەرەڕای هەموو کۆسپەکان، ئەنجامی ئەم هەنگاوە خێر دەبێت.

سەرۆککۆماری تورکیا پرۆسەی چارەسەریی بە ئامانجێک بۆ بەهێزکردنی تەبایی و برایەتیی نێوان ۸۶ ملیۆن هاووڵاتیی وڵاتەکەی پێناسە کرد و وتی: "هاوپەیمانیی جمهوور بە بوێرییەوە بەرەو ئەم ئامانجە هەنگاو دەنێت." ئەو ئاماژەی بەوەش کرد کە لە ماوەی ۱۸ مانگی ڕابردوودا ڕووبەڕووی چەندین ئاستەنگی ئاشکرا و نهێنی (لەوانەش هێرشەکەی سەر کۆمپانیای توساش) بوونەتەوە، بەڵام پاشەکشەیان نەکردووە و پێویستە نەخشەڕێگەی کۆمیسیۆنی پەرلەمان بە دیدگایەکی بونیاتنەرانە جێبەجێ بکرێت.

ئەم لێدوانانەی ئەردۆغان لە کاتێکدایە کە بەرپرسانی ئاکپارتی لەم دواییانەدا مەرجی چەکدانانی پەکەکەیان دووپات کردووەتەوە. لەمبارەیەوە ئەردۆغان ڕایگەیاند کە دەزگای هەواڵگریی وڵاتەکەی (میت) بۆ خێراکردنی پڕۆسەی چەکدانان کار دەکات و وتی: "ئێمە سوورین لەسەر دروستکردنی تورکیایەکی بێ تیرۆر و نەیارانی پڕۆسەکە دڵخۆش ناکەین."

جێی ئاماژەیە، ئەم پرۆسەیە لە ئۆکتۆبەری ۲۰۲۴ بە دەستپێشخەریی دەوڵەت باخچەلی دەستیپێکرد و دوای بانگەوازەکەی عەبدوڵڵا ئۆجەلان لە سەرەتای ۲۰۲۵، پەکەکە کۆتاییهێنانی بە خەباتی چەکداری ڕاگەیاند. لە درێژەی پرۆسەکەدا و دوای چەکدانانی سیمبوولی گەریلاکان، کۆمیسیۆنی تایبەتی پەرلەمانی تورکیا پێکهێنرا و لە شوباتی ۲۰۲۶دا ڕاپۆرتی هاوبەشی فراکسیۆنەکانی پەسند کرد.