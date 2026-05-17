شایستەی خەڵکی کوردستان نییە لە سەرووی پێوەرەکانی نەهامەتیی وڵاتدا بن

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، محەمەدڕەسوول شێخی‌زادە لە کۆبوونەوەی جەماوەریی مەیدانی ئازادیی سنەدا ڕایگەیاند: "خەڵکی کوردستان لە هەموو گۆڕەپانەکاندا، لەوانەش لە سەردەمی بەرگریی پیرۆز، شەڕی ڕەمەزان و هەروەها شەڕی ١٢ ڕۆژەی ئەم دواییانەدا، دڵسۆزی، هاودڵی و هاوڕێیەتی خۆیان بۆ سیستم و وڵات بە باشترین شێوە نیشان داوە، و ئەم فیداکارییانە شایستەی باشترین خزمەتگوزاری و سەرنجی تایبەتن".

ناوبراو زیادی کرد: "حەز دەکەم سەرۆککۆمار، بەڕێز دکتۆر پزیشکیان، ئەم قسەی کۆتاییەم لە ڕێگەی تریبۆنی مەیدانی ئازادییەوە ببیستێت و چارەسەرێکی بۆ بدۆزێتەوە؛ مافی خەڵکی کوردستان نییە کە ئەمڕۆ لە پلەی یەکەمی پێوەرەکانی نەهامەتیدا (شاخص فلاکت) بن".

نوێنەری خەڵکی قوروە و دێولان لە ئەنجومەنی شوورای ئیسلامی بەردەوام بوو و گوتی: "پێوەری نەهامەتی کە دەرەنجامی کۆی گشتیی ڕێژەی هەڵاوسان و بێکارییە، لە پارێزگای کوردستان لە سنووری ١٠٠ نزیک بووەتەوە، ئەم دۆخەش سەرەڕای هەبوونی سەرچاوە سروشتییەکان، سامانی خودادادی و توانای ئابووریی پارێزگاکە، شایستەی خەڵکی کوردستان نییە".

ناوبراو بە ئاماژەدان بە داواکارییەکانی خەڵکی پارێزگاکە لە حکوومەت، گوتی: "دوای شەڕی ١٢ ڕۆژەش جەختمان کردەوە کە پێویستە حکوومەت لە بواری خۆشگوزەرانی، ڕەخساندنی هەلی کار و کەمکردنەوەی بێکاریدا بە هانای گەنجانی کوردستانەوە بێت، بەڵام تا ئێستا لەم بوارەدا هیچ هەنگاوێکی جێگەی ڕەزامەندی نەبینراوە".

شێخی‌زادە بە جەختکردنەوە لەسەر ئەوەی کە خەڵکی کوردستان هەمیشە لە سەخترین بارودۆخدا لە پاڵ وڵاتدا بوون، ڕایگەیاند: "هاوڕێیەتی، یەکڕیزی و ئامادەیی خەڵکی ئەم پارێزگایە لە قۆناغە جیاوازەکاندا بێوێنە و سەرنجڕاکێش بووە، چاوەڕوانیش دەکرێت حکوومەت هاوتەریب لەگەڵ ئەم هاوڕێیەتییەدا، ڕوانینێکی تایبەتی بۆ گەشەپێدانی کوردستان هەبێت".

ناوبراو زیادی کرد: "ئەگەر بڕیارە دەسەڵات بدرێت بە کوردستان، دەبێت ئەم دەسەڵاتە بە شێوەیەکی ڕاستەقینە و کرداری بەڕێوەبەران و بەرپرسانی پارێزگاکە بگرێتەوە، بۆ ئەوەی بتوانن تواناکان و سەرچاوە بەردەستەکان بۆ دروستکردنی پیشەسازیی گۆڕین (صنایع تبدیلی)، گەشەپێدانی وەبەرهێنان و ڕەخساندنی هەلی کار بەکاربهێنن".

نوێنەری خەڵکی قوروە و دێولان لە ئەنجومەنی شوورای ئیسلامی، بە ئاماژەدان بە سەردانی سەرۆککۆمار بۆ کوردستان، داوای ڕوونکردنەوەی لەسەر بڕیارەکانی ئەو سەردانە کرد و گوتی: "پێویستە خەڵک بزانن دەستکەوت و ئەنجامی سەردانی بەرپرسانی حکوومەت بۆ کوردستان چی بووە و چ بەرنامەیەک بۆ گەشەپێدانی پارێزگاکە لە کارنامەدا هەیە".

ڕوونیشی کردەوە: "ئێمە لە ڕۆژانی سەختدا لە پاڵ حکوومەتدا بووین و سوپاسی هەوڵەکانی بەرپرسانی حکوومەتیش دەکەین، بەڵام چاوەڕوانیی خەڵک ئەوەیە دوای تێپەڕاندنی قۆناغە دژوارەکان، بەرنامەی ستراتیژی و جدی بۆ کەمکردنەوەی بێکاری، باشترکردنی بژێوی ژیان و دابەزاندنی پێوەری نەهامەتی لە کوردستاندا جێبەجێ بکرێت".

شێخی‌زادە جەختی کردەوە: "داواکاری سەرەکیی خەڵکی کوردستان، ڕەخساندنی هەلی کاری بەردەوام، بووژاندنەوەی بەرهەمهێنان، گەشەپێدانی پیشەسازی و سوودوەرگرتن لە تواناکانی پارێزگاکەیە بۆ باشترکردنی بارودۆخی ئابووری و کۆمەڵایەتی، پێویستە حکوومەتیش ئەم داواکارییانە بخاتە پێشەنگی کارەکانیەوە".