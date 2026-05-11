پەیەدە ڕەخنە لە سڕینەوەی زمانی کوردی لەسەر تابلۆکانی ناوچە کوردنشینەکان دەگرێت

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئەنجوومەنی گشتیی پەیەدە، لە راگەیێندراوێکدا ئاماژەی بەوە کرد، ئەوان بە بەرپرسیارێتییەکی زۆرەوە دەڕواننە دەستپێکردنەوەی کارەکانی دامەزراوە سەروەرییەکان لە حەسەکە و دەستخۆشی لەو هەوڵانە دەکەن کە بۆ ئاسانکاریی کاروباری هاووڵاتیان دەدرێن، ئەوەش لە چوارچێوەی رێککەوتنەکانی نێوان حکومەتی کاتیی سووریا و هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە).

پەیەدە دەڵێت: "وەک هەموو پارتە کوردی، عەرەبی و سریانییەکانی ناو بەڕێوەبەرایەتیی خۆسەر، پشتگیری لە سەرخستنی ئەم رێککەوتنانە دەکەین." هەروەها مەرسوومی سەرۆکایەتیی ژمارە ۱۳ـی تایبەت بە زمانی کوردی و جەژنی نەورۆزی وەک سەرەتایەکی ئەرێنی وەسف کرد.

لەگەڵ ئەوەشدا، پەیەدە رەخنەی لە نەبوونی زمانی کوردی لەسەر تابلۆی (کۆشکی داد) گرت و رایگەیاند: "پشتگوێخستنی زمانی کوردی لەگەڵ رووحی رێککەوتنەکان و رەوتی یەکگرتنی نیشتمانی ناگونجێت، کە دەبێت لەسەر بنەمای شەراکەتی راستیی نێوان هەموو سوورییەکان بێت."

سەبارەت بە پاساوەکان کە پشت بە "جاڕنامەی دەستووری" دەبەستن، پەیەدە دەڵێت: "هەرچەندە هەندێک مادەی ئەرێنین، بەڵام راستییەکە ئەوەیە کە زۆرینەی هێزە سیاسییەکان و تەنانەت حکومەتی سووریاش کۆکن لەسەر ئەوەی ئەم جاڕنامەیە پێویستی بە پێداچوونەوە و هەموارکردنەوە هەیە تاوەکو گوزارشت لە ئیرادەی هەموو پێکهاتەکان بکات."

ئەنجوومەنی گشتیی پەیەدە جەختی کردەوە کە نووسینی تابلۆکان بە زمانی کوردی نەک تەنیا لە حەسەکە، بەڵکو لە سەرتاسەری سووریا، بە واتای کەمکردنەوە لە سەروەریی دەوڵەت نایەت، بەڵکو بەهێزکردنیەتی. هەروەها داوای کرد مافە کولتووری و زمانەوانییەکانی گەلی کورد وەک دۆزێکی نیشتمانیی سووری سەیر بکرێن و لە دەستووری داهاتوودا جێگیر بکرێن.

لە راگەیێندراوەکەدا، پەیەدە داوای لە هەموو سوورییەکان کرد بەرەو چەمکی "دەوڵەتی نیشتمانیی دیموکرات" هەنگاو بنێن کە بێلایەن بن بەرامبەر هەموو پێکهاتە نەتەوەیی، ئایینی و کولتوورییەکان.

هەروەها داوای کرد، هەنگاوی راستی بنرێت بۆ کۆتاییهێنان بە سیاسەتی جیاکاری و نکۆڵیکردن کە لە رابردوودا بەرامبەر گەلی کورد پەیڕەو کراوە.

ئەم هەڵوێستەی پەیەدە دوای ئەوە دێت کە لە چەند رۆژی رابردوودا، دامەزراوەکانی دادوەری لە پارێزگای حەسەکە دەستیان بە کارەکانیان کردەوە، بەڵام دانانی تابلۆی کۆشکی داد تەنیا بە زمانی عەرەبی، کاردانەوەی لایەنی کوردیی لێکەوتەوە.

ئەم پڕۆسەیە بەشێکە لە رێککەوتنی نێوان هەسەدە و حکوومەتی کاتیی سووریا بۆ گەڕانەوەی دامەزراوە فەرمییەکان بۆ ناوچەکانی ژێر دەسەڵاتی بەڕێوەبەرایەتیی خۆسەر، کە ئێستا لە قۆناخی جێبەجێکردندایە.