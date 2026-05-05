تەوەرە سەرەکییەکانی سەردانەکەی نێچیرڤان بارزانی بۆ بەغدا

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، لە دیارترینی ئەو کۆبوونەوانەدا، بارزانی لەگەڵ محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، کۆبووەوە و هەردوولا جەختیان لە گرنگیی بەردەوامیی پرۆسەی سیاسی و پێکهێنانی حکومەتێکی هاوبەش و گرتووەدا کردەوە. هەروەها جەختیان لەسەر پاراستنی سەروەریی عێراق و دوورخستنەوەی وڵات لە گرژیی و لێکەوتەکانی شەڕی ناوچەکە کرد، بە شێوەیەک کە بەرژەوەندیی گشتی پارێزراو بێت.

لە دیدارێکی دیکەدا لەگەڵ عەلی زەیدی، سەرۆک وەزیرانی ڕاسپێردراو، بارزانی پشتگیریی تەواوی هەرێمی کوردستانی بۆ سەرخستنی هەنگاوەکانی پێکهێنانی کابینەی نوێ و سەرکەوتنی حکومەتەکەی ڕاگەیاند. هەردوولا هاوڕا بوون لەسەر پێویستیی خێراکردنی پێکهێنانی حکومەتێکی نیشتمانیی کارامە، کە بتوانێت وەڵامی پێویستیی هاوڵاتیان بدات و سەقامگیریی سیاسی و ئاسایشی بەهێز بکات.

هەروەها، سەرۆکی هەرێم لەگەڵ موسەننا سامەرائی، سەرۆکی هاوپەیمانیی عەزم، کۆبووەوە، کە لەو دیدارەدا باس لە گرنگیی چارەسەرکردنی کێشە هەڵپەسێردراوەکانی نێوان هەولێر و بەغدا و بەشداریی کاریگەریی هەرێمی کوردستان لە بڕیارە سیاسییەکاندا کرا. هەردوولا جەختیان لەسەر بەهێزکردنی هاوئاهەنگیی سیاسی و دروستکردنی قۆناخێکی نوێی هاوکاری کرد.

لە دیدارێکی تر لەگەڵ هەیبەت حەلبووسی، سەرۆکی پەرلەمانی عێراق، تەوەری سەرەکی بریتی بوو لە رۆڵی دامەزراوە یاسادانانەکان لە پشتیوانیکردنی سەقامگیری و پێویستیی لێکگەیشتنی نێوان هێزە سیاسییەکان. هەردوولا جەختیان لەسەر یەکخستنی دیدگاکان بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان بە پێی دەستوور و پاراستنی مافەکانی هاوڵاتیان کردەوە.

لە کۆتاییدا، لە دیدارێکی لەگەڵ عەممار حەکیم، سەرۆکی ڕەوتی حیکمەی نیشتمانی، هاوڕایی لەسەر پشتگیریی عەلی زەیدی بۆ پێکهێنانی کابینەی حکومەت دووپاتکرایەوە. هەروەها جەخت لەسەر پێویستیی حکومەتێکی خزمەتگوزاری و چاکسازیی ئابووری کرا، هەروەها باس لە گرنگیی کۆتاییهێنان بە ئاڵۆزییە ناوچەییەکان و گەڕانەوەی سەقامگیری کرا.

بە گشتی، ئەم سەردانەی نێچیرڤان بارزانی بۆ بەغدا، هەوڵێکی دیاریکراو بوو بۆ پشتگیریی پرۆسەی سیاسیی عێراق، خێراکردنی پێکهێنانی حکومەتی نوێ، و بەهێزکردنی هاوکاری و لێکگەیشتن لەنێوان هەولێر و بەغدا، هەروەها پاراستنی وڵات لە کاریگەریی ئاڵۆزییە ناوچەییەکان.