نەوەی نوێ کۆتایی بە ئۆپۆزیسیۆنبوونی خۆی هێنا

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، سەرکردایەتی جووڵانەوەی نەوەی نوێ لە کۆبوونەوەیەکدا چەند بڕیارێکی گرنگی سیاسی دا کە گرنگترینیان، پشتگیریکردن لە سیاسەتەکانی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان لە هەرێمی کوردستان و بەغدا بە ئامانجی «هاوسەنگکردنی دەسەڵات» ناوزەد کراوە.

لەمبارەوە پۆلەتیک میدیا نووسیویەتی: بەپێی بڕیارە ڕاگەیەندراوەکان، ڕێککەوتنی نێوان نەوەی نوێ و یەکێتیی نیشتمانی بۆ بەشداریکردن لە حکومەتی عێراقیش پەسەند کراوە و «سروە عەبدولواحید» وەک کاندیدی نەوەی نوێ بۆ ئەو وەزارەتەی کە یەکێتیی نیشتمانی لە بەغدا بەم ڕەوتەی دەسپێرێت، دیاریکراوە.

لەو کۆبوونەوەیەدا هەروەها جەخت کرایەوە کە هیچ کەسێکی دیکە لە ناو نەوەی نوێدا مافی نییە خۆی بۆ ئەم وەزارەتە کاندید بکات و ببێتە ڕکابەری سروە عەبدولواحید.

سەرکردایەتی نەوەی نوێ هەروەها ڕایگەیاند لە ئەگەری بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی پێشوەختەی پەرلەمانی کوردستان، ئەم جوڵانەوەیە لەپاڵ یەکێتیی نیشتمانی دەوەستێت و هەردوولا بە لیستێکی هاوبەش بەشداری لە هەڵبژاردنەکاندا دەکەن.

لە بەشێکی دیکەی ئەم بەیاننامەیەدا هاتووە کە لە جیاتی شاسوار عەبدولواحید، «ڕێبوار ئەوڕەحمان» وەک جێگری سەرپەرشتیار، سەرۆکایەتی ئەم کۆبوونەوەیەی لە ئەستۆ بووە.

ئەم وەرچەرخانانە لە کاتێکدا ڕوو دەدەن کە چاودێرانی سیاسی، بڕیارە ئەخیرەکانی نەوەی نوێ بە کۆتایی فەرمی ڕۆڵی ئۆپۆزیسیۆنی ئەم ڕەوتە و نزیکبوونەوەی لە پێکهاتەی دەسەڵات لە هەرێم و بەغدا هەڵدەسەنگێنن؛ بەجۆرێک کە ئێستا لەپاڵ پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانی، لە نەوەی نوێ وەک یەکێک لە جەمسەرەکانی دەسەڵاتی سیاسی کورد لە بەغدا یاد دەکرێت.